السبت ٠٩ أكتوبر ٢٠٢١
٠٨:٠٦ GMT
فارسی
البث المباشر

تايوان ترد على تصريحات الصين حول "أعادة التوحد"

تايوان ترد على تصريحات الصين حول
السبت ٠٩ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٧:٢٠ بتوقيت غرينتش

قال المكتب الرئاسي في تايوان اليوم السبت إن مستقبل الجزيرة في يد شعبها، وإن الرأي العام السائد شديد الوضوح في رفض نموذج "دولة واحدة ونظامان" الذي تتبناه الصين.

العالم - أسيا الباسفيك

وفي بيان منفصل، دعا مجلس شؤون البر الرئيسي في تايوان الصين إلى التخلي عن "خطواتها الاستفزازية من التدخل والمضايقة والتخريب".

جاءت هذه التصريحات في رد على الرئيس الصيني شي جين بينغ الذي ألقى خطابا في وقت سابق من اليوم تعهد فيه "بإعادة التوحيد" بين الصين وتايوان، وقال إن "إعادة التوحيد بشكل سلمي تحقق على أكمل وجه مصالح الشعب التايواني بشكل عام"، مؤكد أن "الصين ستحمي سيادتها ووحدتها".

وكانت القوات الجوية الصينية شنت غارات لأربعة أيام متتالية في منطقة الدفاع الجوي التايوانية من أول من أكتوبر، والتي شاركت فيها ما يقرب من 150 طائرة، ما دفع رئيس وزراء تايوان سو تسينغ تشانغ للقول إن الصين "تستعرض عضلاتها" وتتسبب في توتر إقليمي.

روابط ذات صلة

الصين تؤكد على "إعادة التوحد" مع تايوان

شاهد.. تصاعد التوتر بين الصين وامريكا والموضوع: تايوان

بكين تطلب من واشنطن توضيحات بشأن اصطدام غواصتها النووية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

البناء اللبنانية ..زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى بيروت مازالت الحدث الأول

وزير الطاقة اللبناني يطلع ميشال عون على نتائج محادثاته في القاهرة وعمان

بروفايل شخصية.. السيد مقتدي الصدر

فنزويلا تعتمد"إشارات مرورية" في المطاعم

"لغز مانو".. فك شفرة النبتة الغامضة بعد 50 سنة من اكتشافها

أعضاء في "الشيوخ الاميركي" يقترحون دراسة حرب أفغانستان