أبرز ما سيناقش إجتماع طالبان وواشنطن في الدوحة اليوم

العالم - أفغانستان

وقال المصدر إن "الاعتراف بالحركة وإعادة فتح السفارة الأمريكية في كابول، ورفع العقوبات، وتشكيل حكومة شاملة، ستكون الموضوعات الرئيسية في جدول الأعمال الاجتماع بالدوحة".

وأضاف المصدر أن طالبان لم تقرر بعد ما إذا كانت ستشارك في الاجتماع الخاص بأفغانستان بـ "صيغة موسكو".

في أوائل أغسطس/أب، صعدت طالبان هجومها ضد القوات الأفغانية، ودخلت كابول في 15 أغسطس، وأعلنت في اليوم التالي أن الحرب قد انتهت. في الأسبوعين الأخيرين من شهر أغسطس تم إجلاء جماعي للمواطنين الغربيين والأفغان الذين تعاونوا معهم من مطار كابول، الذي كان تحت حماية الجيش الأمريكي.

في ليلة 31 أغسطس، غادر الجيش الأمريكي مطار كابول، منهيا ما يقرب من 20 عاما من الوجود العسكري الأمريكي في أفغانستان. في أوائل سبتمبر/أيلول، تم الإعلان عن تشكيل الحكومة المؤقتة لأفغانستان، برئاسة محمد حسن أخوند، الذي شغل منصب وزير الخارجية خلال حكم طالبان الأول ويخضع لعقوبات الأمم المتحدة منذ عام 2001.