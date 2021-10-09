بروفايل شخصية .. مسعود بارزاني

معلومات شخصية:

ولد بارزاني في مدينة مهاباد في إيران في 16 أغسطس/آب من عام 1946

- ﻟﻢ يكمل بارزاني دراسته المتوسطة بسبب العوامل السياسية والتحاقه بثورة أيلول، فقد ترك بغداد وهو في سن 16 من عمره ليلتحق بقوات البيشمركة سنة 1962

التجربة السياسية:

- وكان له دور بارز في ثورة الكرد التي اندلعت يوم الحادي عشر من أيلول عام 1961 بقيادة الملا مصطفى البارزاني، والتي استمرت لغاية عام 1975 ، وكان انخراطه في النضال السياسي مقرونا بدعم ومساندة والده.

- وقضى معظم أيام شبابه في سبيل تحقيق الهدف الذي كان الحزب الديمقراطي الكردستاني وضعه لنفسه في عام 1961 ، وهو إقامة الحكم الذاﺗﻲ لكردستان وبعد ذلك حكم الفيدرالية لكردستان في إطار العراق الديمقراطي الموحد

- في عام 1970 في العشرين من عمره أسهم بالعمل السياسي بشكل مكثف عندما شارك مع الوفد الكردي في المفاوضات مع الحكومة العراقية حول اتفاقية الحكم الذاﺗﻲ .

- سنة 1971 عند انعقاد المؤﺗﻤر الثامن للحزب الديمقراطي الكردستاني انتخب عضوا للجنة المركزية للحزب الديمقطراطي، وبعد ذلك أصبح عضوًا في المكتب السياسي وتسلمّ مهمة رئاسة المؤسسة الأمنية

- عام 1975 ، قام بارزاني سوّية مع شقيقه إدريس البازراني ومجموعة من رفاقه بتنظيم صفوف قوات البيشمركة وتأسيس قيادة مؤقتة للحزب الديمقراطي الكردستاني للدفاع عن منطقة كردستان العراق

- في شهر تشرين الثاني عام 1979 انُتخِب بارزاني في المؤﺗﻤر التاسع للحزب الديمقراطي الكردستاني رئيسا للحزب الديمقراطي الكردستاني.

- في الأعوام 1980 – 1987 كان دور كل من مسعود وأخاه إدريس بارزاني في تأسيس عدة جبهات سياسية في العراق ولاسيما عند تأسيس الجبهة الكردستانية المتكونة من عدة منظمات وأحزاب كردستانية

- في شهر نيسان/أبريل 1991 بدأت المفاوضات مع حكومة بغداد ولعدة أشهر ترأس فيها مسعود بارزاني الوفد الكردي الذي كان مؤلفًا من أحزاب الجبهة الكردستانية، إلا أنها ﻟﻢ تصل إلى أية نتيجة بسبب رفض المطالب الكردية المتمثلة في الحكم الذاﺗﻲ للإقليم في العراق .

- عام 1999 وفي المؤتمر الثاني عشر للحزب اعيد انتخاب مسعود بارزاني مرة اخرى رئيسا للحزب

- شارك بارزاني في عقد التسعينات من القرن العشرين وحتي سقوط نظام البعث في عدة مؤﺗﻤرات ومحافل دولية مثل اجتماع واشنطن عام 1992 ، وبعد ذلك في عام، 1993 ومؤﺗﻤر صلاح الدين 1992 ومؤﺗﻤر لندن في كانون الأول/ديسمبر من عام 2002 ، ومؤﺗﻤر صلاح الدين في شباط/فبراير 2003

- وكان له دور بارز في معظم الأحداث السياسية للعراق الجديد، وأيضا في تأسيس مجلس الحكم العراقي في 31 ﺗﻤوز 2003 ، والذي أصبح عضوًا فيه ثم رئيسًا له فيما بعد

- في 25 ﺗﻤوز 2009 ، حصل مسعود بارزاني على نسبة 70% من اصوات الناخبين وبذلك انتخب للمرة الثانية رئيسا للاقليم

الثانية رئيساً للإقليم.

- 22 كانول الثاني 2007 أسس مجلس رئاسة كردستان العراق و المجلس الأعلى للأحزاب السياسية ويتكوّن من الشخصيات السياسية الرئيسية للأحزاب الكردية .

المصدر: فريق مركز الإتحاد للأبحاث والتطوير