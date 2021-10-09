بروفايل شخصية.. فالح الفياض

معلومات شخصية:

ولد الفياض في بغداد عام 1956 . لفياض الذي ينتمي إلى عشيرة بيرة في العراق، عشيرة البوعامر حيث تتولى أسرته الغنية مشيختها بقي محافظا على خيط رفيع من التواصل العشائري والسياسي بجذور قوية مكنته من التواصل العشائري والسياسي بجذور قوية مكنته من الاحتفاظ بالمكانتين معا فهو شيخ العشيرة والموقع السياسي الحساس في العراق. وقد بقي حريصا على الاحتفاظ بعلاقات قوية مع العشائر السنية لا سيما أن موقع العشيرة الاكثر ثقلا هو في مناطق حزام بغداد الشمالية الشرقية باتجاه محافظة ديالي، حيث توجد عشائر سنية كثيرة احتفظت معها اسرة الفياض عبر عقود طويلة من الزمن بوشائج قوية جعلت من الفياض توازن في معادلات صعبة بدت عشائرية أول الأمر ثم امتدت إلى ما هو سياسي ومن ثم إقليمي.

حصل على شهادة البكالوريوس في (هندسة الكهرباء) من جامعة الموصل في عام 1977

انضم إلى حزب الدعوة الإسلامية منذ وقت مبكر وتعرض للاعتقال من قبل نظام صدام عام 1980 وحكم عليه بالسجن المؤبد، و قضى في سجن أبو غريب خمس سنوات

التجربة السياسية

- بعد سقوط نظام صدام عام 2003 أصبح عضوًا في "جمعية وطنية"

- ثم عضوًا في أول برلمان عراقي منتخب عام 2005 عن الائتلاف الوطني العراقي .

- أصبح قياديا في "حزب الدعوة" بزعامة نوري المالﻜﻲ، لكنه ما لبث أن انشق عن الحزب، ودخل في تجمع "الإصلاح" الذي يتزعمه إبراهيم الجعفري، القيادي السابق أيضا في الدعوة

- أصبح مديرًا لمكتب نائب رئيس الجمهورية وعضوًا في لجنة المصالحة الوطنية العليا خلال الحكومة السابقة .

- كلف بالكثير من الملفات الخاصة في الحكومة العراقية، قبل أن يصبح وزيرًا للأمن الوطني ومن ثم مستشارًا له حتى اليوم .

- تولى فالح الفياض في حكومة نوري المالكي الأولى منصب وزير الأمن الوطني حين كان الأمن الوطني وزارة دولة بلا حقيبة .

- شغل الفياض أيضا منصب رئيس اللجنة الفنية العليا لأمن الاتصالات والمعلومات، ونائب رئيس الهيئة الوطنية للتنسيق الاستخباري، مسؤول لجنة إصدار البطاقة الوطنية .

- على عهد حكومة المالكي الثانية ( 2010 – 2014) احتفظ الفياض ﺑﻤنصب مستشار الأمن الوطني بصلاحيات واسعة مكنته من لعب أدوار مهمة داخليا وإقليميا بسبب ما يتمتع به من خصال

- في أكثر من مرة طرح اسمه كبديل للمالكي عندما كانت الأمور قد احتدمت، لاسيما بعد مظاهرات عام 2013 في المحافظات الغربية

- عام 2015 فوضه رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي لزيارة دمشق ونقل رسائل شفوية إلى الرئيس السوري بشار الأسد

- يعتبر فالح الفياض من المسؤولين العراقيين الرفيعي المستوى النادرين في قلة التصريحات

- عام 2016 تم تأسيس هيئة الحشد الشعبي وتم تعيينه رئيسًا لها.

- عام 2017 شكل تكتلا سياسيا أطلق عليه اسم "العطاء" "لخلق حالة توازن فكري مع الشيوعية والعلمانية والقومية العربية وغيرها من الأفكار الاخرى" بحسب الموقع الرسمي للحركة

- عام 2018 أقاله حيدر العبادي من كل مناصبه، إلا أن الأخير عاد إليها في وقت لاحق بقرار قضائي

- عام 2020 قام مصطفى الكاظمي بإعفائه من منصب مستشار الأمن القومي وبقي في رئاسة هيئة الحشد الشعبي

المصدر: فريق مركز الإتحاد للأبحاث والتطوير