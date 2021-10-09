شاهد.. خطة الصين لإعادة التوحد مع تايوان

العالم - أسيا و الباسفيك

بعد أيام من قيام الطائرات الحربية الصينية بتوغلات قياسية في منطقة الدفاع الجوي لتايوان الخاضعة للحكم الذاتي والتي تعتبرها الصين أرضاً لها، الرئيس شي جين بينغ يتعهد بإعادة التوحد مع الجزيرة بشكل سلمي وبالحفاظ على وحدة وسيادة البلاد. واصفاً استقلال تايوان بالخطر الخفي وبأنه أكبر عقبة أمام تحقيق إعادة التوحيد.

وقال شي جين بينغ:"إعادة التوحيد" بشكل سلمي تحقق على أكمل وجه مصالح الشعب التايواني بشكل عام، لكن الصين ستحمي سيادتها ووحدتها. يجب تحقيق الواجب التاريخي بإعادة التوحيد الكامل للوطن الأم، وسيتحقق بالتأكيد".

وفيما تبنى خلال حديثه في قاعة الشعب الكبرى ببكين، نبرة أهدأ مما كان عليه في يوليو/ تموز الماضي عندما تعهد بتحطيم أي محاولات للاستقلال الرسمي، حذر الرئيس الصيني من التدخل الأجنبي في تايوان وقال ان القضية شان داخلي بحت لبلاده التي لن تسمح بأي تدخل خارجي.

وفي أول رد على خطاب شي قال المكتب الرئاسي في تايوان إن مستقبل الجزيرة في يد شعبها، وإن الرأي العام السائد شديد الوضوح في رفض نموذج دولة واحدة ونظامين الذي تتبناه الصين. فيما دعا مجلس شؤون البر الرئيسي في تايوان بكين إلى التخلي عن خطواتها الاستفزازية من التدخل والمضايقة والتخريب.

وكان وزير الدفاع التايواني اكد ان التوترات العسكرية مع الصين بلغت أعلى مستوياتها منذ أربعة عقود.

وقال تشيو كو تشينغ:"الوضع بحاجة إلى تحرك عاجل، فبالنسبة إليّ، كرجل عسكري، هذا الوضع هو الأخطر منذ أكثر من اربعئن عاماً. الصين لديها القدرة بالفعل على غزو تايوان، وستكون قادرة على القيام بغزو شامل بحلول الفين وخمسة وعشرين".

وتاتي تحذيرات بكين في حين صرح مسؤول في البنتاغون بأن قوات العمليات الخاصة الأميركية تدرب بهدوء القوات التايوانية منذ شهور وبعدما أرسلت بريطانيا الأسبوع الماضي سفينة حربية عبر مضيق تايوان، متحدية بذلك مطالبة بكين بالممر المائي الحساس.