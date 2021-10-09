صنعاء تحيي الذكرى الخامسة لمجزرة صالة عزاء 'آل الرويشان'

العالم-اليمن

وفي الفعالية التي أقامتها أمانة العاصمة صنعاء بحضور الرئيس مهدي المشاط وحكومة الإنقاذ وأعضاء من مجلسي النواب والشورى، أكد رئيس الوزراء عبد العزيز بن حبتور، أن فخامة الرئيس، أصر على المشاركة في الفعالية لأهمية الحدث واتساعه ولأنها مسؤولية كل الجهات.

وقال بن حبتور: هذه كارثة نحييها في كل عام لأن ضحاياها أكثر من ألف ما بين شهيد وجريح، مشيرا إلى أنه لم نكن نتوقع أن يكون أعداؤنا في هذا المستوى من الخبث والإجرام ويستهدفوا اجتماعا لعزاء آل الرويشان وتضرب القاعة الممتلئة بالمعزين.

وأضاف: نتذكر في هذه الفعالية أن كل قطرة دم سيدفع ثمنها تحالف العدوان الأمريكي السعودي، لافتا إلى أن قوى العدوان لم تعرف بعد صمود وجبروت هذا الشعب واليمن ليست أي دولة يمكن أن تسكت على الضيم وصمدوا سبع سنوات بقيادة السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي.

وأشار إلى أن مناسبة كهذه نريد من خلالها ألا ننسى جرائم العدوان ومن سقطوا شهداء في مختلف المحافظات ونحن نحضر هذه الأيام للاحتفال بيوم عظيم هو يوم مولد النبي الأكرم (ص).

وشدد على أن هذه الفعاليات تذكر المسؤولين بواجبهم تجاه أسر الشهداء والجرحى، ونشكر رئيس الجمهورية على رفعه لمعنوياتنا.

ومرت خمسة أعوام على الجريمة جراء استهداف طائرات تحالف العدوان السعودي مراسم عزاء آل الرويشان في الصالة الكبرى جنوب العاصمة صنعاء والذي كان يضم تجمعاً لمئات المعزين بينهم قيادات كبيرة في الدولة مدنية وعسكرية ومشائخ قبلية علاوة عن الأطفال.

ضربتان متتاليتان الفارق بينهما 7 دقائق تؤكد تعمد العدوان استهداف المعزين بالصالة وارتكاب الجريمة ثم المسعفين والجرحى تحت الأنقاض متسببة في المجزرة الأكثر دموية في اليمن.

الجريمة راح ضحيتها 940 مدنيا منهم 156 شهيدا و 784 جريحا منهم 13 جثة لم يعرف هويتها نتيجة تفحمها فيما لم يتم العثور على جثث عدد من الضحايا نتيجة القصف المباشر، اضافة إلى أن 20 طفلا اصيبوا جراء القصف معظمهم تسببت لهم الاصابات بعاهات مستديمة.

وتعد هذه المجزرة التي ارتكبها تحالف العدوان السعودي بسلاح وقرار أمريكي، بحسب "هيومن رايتس ووتش" التي أكدت أن السلاح المستخدم أمريكي الصنع من نوع (Paveway ll GBU-12) بوزن 225 كيلوغرام موجهة بالليزر نوع (MK82)، جريمة حرب متكاملة الأركان وفقا للقانون الدولي الإنساني.

ورغم اقرار العدوان السعودي بارتكابه للجريمة الا انه لم تتخذ أي اجراءات للمساءلة والعقاب لقادة ومسؤولي التحالف وفقا للقانون الدولي.