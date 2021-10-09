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انفوغرافیک.. متى وأين ستُجرى الانتخابات العراقية؟

انفوغرافیک.. متى وأين ستُجرى الانتخابات العراقية؟
السبت ٠٩ أكتوبر ٢٠٢١ - ١١:٣٣ بتوقيت غرينتش

من المقرر إجراء الانتخابات العراقیئ على مقاعد مجلس النواب في 10 تشرين الأول/ أكتوبر 2021 في جميع أنحاء العراق.

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انفوغرافیک.. متى وأين ستُجرى الانتخابات العراقية؟