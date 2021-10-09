إنستغرام يغلق حساب 'ائتلاف 14 فبراير' البحريني دون إشعار مسبق 

العالم- البحرين

وقد أوضح ائتلاف 14 فبراير أنه يمكن متابعة حسابه الرسمي الثاني على التطبيق «coalition14feb2»، وذلك لمواكبة فعاليات الساحة البحرانية التي يواصل فيها شعب البحرين حراكه الرافض لتطبيع نظام آل خليفة مع الصهاينة.

وخرج مئات البحرينيين امس في جمعة غضب وتظاهرات مناهضة للتطبيع، مطالبة بطرد الإسرائيليين من بلدهم البحرين، فيما عمدت قوات النظام الى قمع المتظاهرين منفذة اعتداءات واعتقالات بحقهم ومستخدمة القنابل الصوتية.

وقامت قوات ومليشيات النظام البحريني بمنع المحتجين من الوصول الى محيط السفارة الإسرائيلية، مستخدمة القنابل الصوتية ومنفذة اعتداءات على المواطنين المشاركين بالتظاهرة بالضرب والدفع والملاحقة والإعتقال .

ويعم الحراك الشعبي غالبية المناطق من تظاهرات ووقفات ودوس للعلم الإسرائيلي إضافة إلى حملات التغريد على مواقع التواصل الاجتماعي رفضا لتطبيع نظام البحرين مع كيان الاحتلال وافتتاح سفارة له مؤخرا في بلادهم.