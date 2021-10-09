الجيش العراقي للمواطنين: غدا تسمعون أصوات طائراتنا لهذا السبب

العالم - العراق

ووفقا لبيان رسمي، أكد اللواء يحيى رسول المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، فإن سلاح الجو العراقي سوف يقوم بعدة طلعات غدا الأحد في سماء العاصمة بغداد وعدد من المحافظات.

وأوضح رسول أن الطلعات ستكون على ارتفاع ربما يسمح بسماع أصوات تلك الطائرات.

وعلل المتحدث الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية الطلعات بأنها لـ "الرصد والاستطلاع ولتوفير غطاء جوي لحماية عملية الاقتراع العام".

يشار إلى أن العراق قد دخل مرحلة الصمت الانتخابي، اليوم السبت في تمام السادسة صباحا، وذلك استعدادا للبدء غدا الأحد الـ10 من أكتوبر/ تشرين الأول، في عملية الاقتراع لانتخاب برلمان جديد من 329 عضوا في انتخابات تشريعية مبكرة وعدت بها الحكومة تلبية للمطالب الشعبية.

ويبلغ عدد المرشحين أكثر من 3240 بينهم نحو 950 امرأة، أي أقل بالنصف من عدد النساء اللواتي ترشحن في انتخابات 2018، كما يوجد أيضا 789 مرشحاً مستقلاً، فيما توزع الباقون ضمن قوائم أحزاب وتحالفات سياسية.

وسيتنافس المرشحون على 329 مقعدا، بينها 83 مقعدا تمثل 25% من المجموع الكلي خصصت للنساء، بالإضافة إلى تسعة مقاعد للأقليات موزعة بين المسيحيين والشبك والصابئة والإزيديين والكرد الفيليين.