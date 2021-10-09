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رئيس حراس أشرف غني: لدي مقطع فيديو يكشف تسلم الرئيس المال

رئيس حراس أشرف غني: لدي مقطع فيديو يكشف تسلم الرئيس المال
السبت ٠٩ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٢:٥٥ بتوقيت غرينتش

قال بيراز عطا شريفي رئيس مجموعة حراسة الرئيس الأفغاني السابق أشرف غني، إنه يملك لقطات تلفزيونية من القصر الرئاسي تؤكد فرار غني من البلاد بمئات الملايين من الدولارات.

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" عنه: "لدي مقطع فيديو من كاميرات المراقبة في القصر، يظهر فيه رجل من البنك المركزي الأفغاني وهو يجلب الكثير من المال إلى غني قبل مغادرته. مئات الملايين، وربما مليارات الدولارات. كان هذا المال مخصصا لبورصة العملات"، بحسب تعبيره.

ووعد رئيس الأمن الرئاسي السابق، بتقديم أدلة على سرقة الأموال، عندما يصبح في "مكان آمن".

يشار إلى أن رئيس الأمن السابق لم ينجح في الفرار من أفغانستان، وهو يختبئ في البلاد خشية من طالبان، التي تعرض مكافأة قدرها مليون أفغاني (حوالي 11000 دولار)، لمن يدل على مكانه.

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