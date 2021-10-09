السبت ٠٩ أكتوبر ٢٠٢١
٠٣:٤٩ GMT
فارسی
البث المباشر

مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة يتقلد "منصبا جديدا" في نيكاراغوا

مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة يتقلد
السبت ٠٩ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٢:٥٤ بتوقيت غرينتش

قدم مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير بسام صباغ نسخة من أوراق اعتماده إلى وزير خارجية جمهورية نيكاراغوا دينيس مونكادا كوليندريس كسفير غير مقيم مفوض وفوق العادة للجمهورية العربية السورية في نيكاراغوا.

العالم - سوريا

وخلال المراسم التي جرت أمس عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد نقل السفير صباغ تحيات السيد الرئيس بشار الأسد إلى دانييل أورتيغا رئيس جمهورية نيكاراغوا مؤكداً عمق الروابط التاريخية بين البلدين الصديقين والتطلع لتطوير علاقات التعاون وتعزيزها في مختلف المجالات ومشيداً بالتنسيق بينهما في المحافل الدولية والذي مكنهما من الوقوف معا والتصدي للضغوط الغربية على كلا البلدين.

من جانبه طلب وزير خارجية نيكاراغوا نقل أطيب التحيات للرئيس الأسد وللشعب السوري من الرئيس أورتيغا مشدداً على أن الرئيس أورتيغا وحكومة جمهورية نيكاراغوا سيواصلون تعزيز العلاقة التاريخية بين البلدين وسيستمرون في الدفاع عن مصالح الشعبين ضد العدوان الغربي الإمبريالي ومؤكداً أن نيكاراغوا تقدر عالياً نضال الشعب السوري دفاعاً عن سيادة بلاده واستقرارها وحقها في الازدهار.

وأشار كوليندريس إلى أنه سيسعده الترحيب بالسفير صباغ قريباً في ماناغوا عاصمة نيكاراغوا لتسليم أوراق اعتماده شخصياً للرئيس أورتيغا.

روابط ذات صلة

أمير عبد اللهيان: ايران تقف الى جانب سوريا بكل قوتها

بوتين يرفض مقترحات أنقرة حول إدلب

حماس: القصف الصهيوني على سوريا يؤكد إرهاب الكيان

سوريا...النصرة تنفذ 5 هجمات في مناطق خفض التصعيد في إدلب

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

عشائر الحسكة تندد باعتداءات "قسد" على المدنيين

قوات امريكية تدخل الى سوريا بعد انسحابها من العراق

وزير خارجية العراق يصل إلى بلغراد

لبنان.. انقطاع كامل للكهرباء نتيجة نفاد المازوت

محادثات مباشرة بين أميركا وطالبان.. هل تستطيع أميركا لملمة هزيمتها؟

إعداد خطط طوارئ لمعالجة أي خروقات بالانتخابات العراقية