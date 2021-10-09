مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة يتقلد "منصبا جديدا" في نيكاراغوا

العالم - سوريا

وخلال المراسم التي جرت أمس عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد نقل السفير صباغ تحيات السيد الرئيس بشار الأسد إلى دانييل أورتيغا رئيس جمهورية نيكاراغوا مؤكداً عمق الروابط التاريخية بين البلدين الصديقين والتطلع لتطوير علاقات التعاون وتعزيزها في مختلف المجالات ومشيداً بالتنسيق بينهما في المحافل الدولية والذي مكنهما من الوقوف معا والتصدي للضغوط الغربية على كلا البلدين.

من جانبه طلب وزير خارجية نيكاراغوا نقل أطيب التحيات للرئيس الأسد وللشعب السوري من الرئيس أورتيغا مشدداً على أن الرئيس أورتيغا وحكومة جمهورية نيكاراغوا سيواصلون تعزيز العلاقة التاريخية بين البلدين وسيستمرون في الدفاع عن مصالح الشعبين ضد العدوان الغربي الإمبريالي ومؤكداً أن نيكاراغوا تقدر عالياً نضال الشعب السوري دفاعاً عن سيادة بلاده واستقرارها وحقها في الازدهار.

وأشار كوليندريس إلى أنه سيسعده الترحيب بالسفير صباغ قريباً في ماناغوا عاصمة نيكاراغوا لتسليم أوراق اعتماده شخصياً للرئيس أورتيغا.