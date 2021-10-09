السبت ٠٩ أكتوبر ٢٠٢١
٠٣:٥٠ GMT
فارسی
البث المباشر

الحشد الشعبي العراقي يعلن رفع حالة الانذار بين صفوف قواته الى درجة (جـ) حرصا على ضمان سير العملية الانتخابية دون اي خروقات امنية

السبت ٠٩ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٣:٠٥ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

عشائر الحسكة تندد باعتداءات "قسد" على المدنيين

قوات امريكية تدخل الى سوريا بعد انسحابها من العراق

وزير خارجية العراق يصل إلى بلغراد

لبنان.. انقطاع كامل للكهرباء نتيجة نفاد المازوت

محادثات مباشرة بين أميركا وطالبان.. هل تستطيع أميركا لملمة هزيمتها؟

إعداد خطط طوارئ لمعالجة أي خروقات بالانتخابات العراقية