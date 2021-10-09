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رتل عسكري تركي ضخم يدخل الى إدلب

رتل عسكري تركي ضخم يدخل الى إدلب
السبت ٠٩ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٤:٠٣ بتوقيت غرينتش

أدخلت القوات التركية خلال الساعات الأخيرة رتلاً من عشرات الشاحنات والصهاريج وناقلات الجند وكميات من الأسلحة النوعية إلى الجماعات الارهابية في المناطق المتاخمة للمناطق المحررة بريف ادلب.

العالم - سوريا

وذكرت مصادر محلية لـ سانا أن تركيا أدخلت رتلاً مؤلفاً من 35 آلية محملة بمعدات عسكرية وأسلحة ومواد لوجستية وكتل اسمنتية وصهاريج وقود وشاحنات برفقة 13 ناقلة جند مدرعة عبر قرية كفرلوسين المتاخمة للحدود التركية بريف إدلب الشمالي إلى مناطق في جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي.

ولفتت المصادر إلى أن القوات التركية أدخلت منذ بداية الشهر الجاري عشرات الدبابات وحاملات الجند لدعم الجماعات الإرهابية في مناطق جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي وبعض مناطق ريف حلب الغربي لزيادة قدرتها على إعاقة تقدم وحدات الجيش العربي السوري عندما يبدأ عملياته لتحرير مدينة إدلب وما تبقى من مناطق تسيطر عليها هذه الجماعات في ريف المحافظة وفي ريف حلب.

وأدخلت القوات التركية على مدى السنوات الماضية عشرات من الأرتال العسكرية واللوجستية لدعم الجماعات الإرهابية التي أسستها تركيا في إدلب وريفها من بينها كميات كبيرة من الأسلحة النوعية التي يستخدمها هؤلاء الإرهابيون في الاعتداء على نقاط الجيش العربي السوري والقرى والبلدات الآمنة في أرياف ادلب وحماة واللاذقية.

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