اتفاق مبدئي على تسوية جديدة في بلدات ريف درعا

العالم - سوريا

وكشفت مصادر حول اتفاق مبدئي لتسوية جديدة في بلدات عدة بريف درعا الشرقي، تشملُ مناطق صيدا وكحيل والنعيمة، على أن تبدأ مباشرة بعد الانتهاء من اتفاق نصيب وأم المياذن والطيبة.

وشهدت محافظة درعا خلال الأيام الماضية عمليات تسوية أوضاع مماثلة بدءاً من حي درعا البلد في المدينة وقرية اليادودة وبلدة مزيريب ولاحقا في مدينة طفس وبلدة تل شهاب وقرى وبلدات حوض اليرموك بالريف الشمالي الغربي وفى مدن نوى وجاسم والصنمين ونصيب وما حولها بالريف الشمالي والتي شهدت أيضاً انتشاراً لوحدات الجيش العربي السوري لضمان الأمن والاستقرار وعودة الحياة إلى طبيعتها.