ما خفايا زيارة وفد عسكري سوداني للكيان الاسرائيلي المحتل

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تمضي الحكومة السودانية خاصة مكونها العسكري نحو تطبيع العلاقات مع الكيان الاسرائيلي المحتل دون الالتفات للشعب السوداني الرافض لأي تقارب ناهيك عن التطبيع مع كيان غاصب، ودون الانتظار لتكوين المجلس التشريعي الذي سيقرر موقفه من التطبيع او عدمه ليصبح الامر قانونيا.

فالأزمات المختلفة التي تعيشها الحكومة جعلها تبحث عن منفذ يخرجها من وعكتها.



الوفد العسكري الذي يزور الكيان الاسرائيلي المحتل يقوده الفريق عبد الرحيم دقلو نائب رئيس قوات الدعم السريع برفقة رئيس منظومة الدفاعات الصناعية العسكرية في السودان، زيارة طابعها عسكري وتوقيتها يوحي بجس نبض الشعب السوداني في تقبله لامر التطبيع وعلي خطوات متدرجة حتي يصبح الامر واقعا في نهاية الامر حسب رؤيتهم.



الشعب السوداني ومعظم الاحزاب السودانية والمنظمات الشبابية والطوائف الدينية، لم تتزحزح عن مواقفها تجاه نصرة القضية الفلسطينية والقدس الشريف.



الزيارة لها ابعادها، وتوابعها المزيد من الهوان والضعف للحكومة الانتقالية.

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