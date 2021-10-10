النقد الدولي يجتمع مجددا الأحد لبحث مستقبل جورجيفا

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وقال أحد المصادر إن من غير المتوقع اتخاذ قرار بشأن مستقبل جورجيفا في الصندوق حتى يوم الاثنين على أقرب تقدير في ظل وجود وزراء المالية، وغيرهم من كبار المسؤولين من العديد من الدول الأعضاء في الصندوق البالغ عددها 190 دولة، في واشنطن لحضور اجتماعات الخريف السنوية للصندوق والبنك الدولي، بحسب رويتررز.

وناقش المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي الأمر لمدة خمس ساعات أمس الجمعة قبل رفع الجلسة وطلب المزيد من "التفاصيل التوضيحية".

وربما تلقي هذه الفضيحة بظلالها على الاجتماعات رفيعة المستوى التي يخطط المسؤولون فيها لمناقشة شؤون الاقتصاد العالمي واستمرار جائحة كوفيد-19 وقضايا الضرائب العالمية.

ونفت جورجيفا بشدة هذه المزاعم التي تعود إلى عام 2017 عندما كانت تتولى منصب المدير التنفيذي للبنك الدولي. ويزعم محاميها أن التحقيق الذي أجرته شركة ويلمرهيل للمحاماة انتهك القواعد الخاصة بالعاملين بالبنك لأنه حرمها من فرصة الرد على الاتهامات وهو ما تجادل فيه الشركة.