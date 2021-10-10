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شاهد: التأثير الاكبر على نسبة المشاركة في الانتخابات العراقية

الأحد ١٠ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٥:٠٦ بتوقيت غرينتش

اعتبر المحلل السياسي محمد فخري المولى الانتخابات البرلمانية العراقية بالمهمة جداً لاختيار مجلس نواب جديد ينهض بالبلد ويمضي به قدماً بعد جملة من التأثيرات السياسية التي مرّ بها العراق.

العالم- خاص بالعالم

وقال المولى في حديث لقناة العالم على هامش بدء التصويت على الانتخابات البرلمانية: ان التأثير الاكبر في نسبة المشاركة في الانتخابات هو بيان المرجعية الدينية الذي حث المواطنين على المشاركة الواسعة وانتخاب الشخصيات النزيهة من اجل تصحيح اخطاء العملية السياسية الماضية.

واوضح المولى، ان الاقبال في اولى ساعات الصباح على التصويت في الانتخابات، مؤشر ايجابي، ويحتمل ان تصل الى نسبة 60 بالمئة ان لم تكن تزيد على هذه النسبة، بعد وصول ذروة التصويت اوجهها.

واضاف، ان الانتخابات البرلمانية ليس مهمة عراقياً فقط وانما اقليمياً ودولياً باعتبار ان العراق المحور الاقليمي والتوازن في المنطقة.

تابعوا المزيد في الفيديو المرفق اعلاه..

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شاهد: التأثير الاكبر على نسبة المشاركة في الانتخابات العراقية