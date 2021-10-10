شاهد: التأثير الاكبر على نسبة المشاركة في الانتخابات العراقية

العالم- خاص بالعالم

وقال المولى في حديث لقناة العالم على هامش بدء التصويت على الانتخابات البرلمانية: ان التأثير الاكبر في نسبة المشاركة في الانتخابات هو بيان المرجعية الدينية الذي حث المواطنين على المشاركة الواسعة وانتخاب الشخصيات النزيهة من اجل تصحيح اخطاء العملية السياسية الماضية.

واوضح المولى، ان الاقبال في اولى ساعات الصباح على التصويت في الانتخابات، مؤشر ايجابي، ويحتمل ان تصل الى نسبة 60 بالمئة ان لم تكن تزيد على هذه النسبة، بعد وصول ذروة التصويت اوجهها.

واضاف، ان الانتخابات البرلمانية ليس مهمة عراقياً فقط وانما اقليمياً ودولياً باعتبار ان العراق المحور الاقليمي والتوازن في المنطقة.

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