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الفتح: كل الخيارات متاحة اذا لم تفِ اميركا بوعودها لمغادرة العراق

الفتح: كل الخيارات متاحة اذا لم تفِ اميركا بوعودها لمغادرة العراق
الأحد ١٠ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٦:٤٦ بتوقيت غرينتش

اكد عضو تحالف الفتح جواد رحيم الساعدي، الاحد، ان كل الخيارات متاحة امام الشعب لاخراج القوات الاميركية والاجنبية بالمجمل من العراق في حال لم تفِ اميركا بوعودها بشأن الانسحاب من العراق.

العالم-العراق

وقال الساعدي في حديث نشرته "المعلومة"، ان "كل الخيارات متاحة امام الشعب العراقي لاخراج القوات الاميركية من العراق من اجل تحقيق السيادة الكاملة للبلاد".

واضاف ان "لكل حادث حديث، حيث يحظى ملف الخروج الاميركي من العراق باهمية كبيرة لدى تحالف الفتح، ووضع ضمن الاولويات في المرحلة المقبلة".

وأوضح الساعدي، ان "الضغط السياسي والدبلوماسي والقانوني كذلك سيكونون حاضرين من اجل اخراج القوات الاجنبية بالكامل من العراق، بعد الوعود التي اطلقوها بشأن مغادرة العراق وبخلافه فأن كل الخيارات متاحة امام الشعب لاخراج اميركا من العراق".

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