شحنة تضم 6 ملايين جرعة لقاح كورونا وصلت الى ايران اليوم

العالم - ايران

وقال همتي في تصريح له اليوم الاحد انه وباشراف النائب الاول لرئيس الجمهورية وتعاون ومواكبة وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي ووزارة الخارجية والبنك المركزي ومصلحة الجمارك فقد وصل الى البلاد صباح اليوم الاحد اول شحنة تضم 6 ملايين شحنة من 3 شحنات تضم اجمالي 18 مليون جرعة لقاح كورونا من النوع الصيني سينوفارم خلال الاسبوع الجاري.

واضاف: ان الجمعية استوردت منذ ايار الماضي لغاية الان 58 مليونا و 390 الف جرعة لقاح كورونا في اطار 24 شحنة ومع احتساب الشحنتين الاخريين اللتين من المقرر ان تصلا الى البلاد خلال الاسبوع الجاري فان عدد الشحنات سيصل الى 26 شحنة تضم 70 مليونا و 390 الف جرعة.

واشار الى اعلان وزارة الصحة تطعيم 62 مليونا و 978 الفا و 788 جرعة في البلاد لغاية يوم امس السبت منها 44 مليونا و 378 الفا و 234 جرعة تطعيم اولى و 18 مليونا و 600 الف و 554 جرعة تطعيم ثانية.