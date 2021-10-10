الأحد ١٠ أكتوبر ٢٠٢١
٠٨:٥٣ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد: انقسام في الموصل ازاء المشاركة في الانتخابات

الأحد ١٠ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٨:٣٣ بتوقيت غرينتش

أكد مراسل قناة العالم وجود انقسام في الشارع الموصلي ازاء المشاركة في الانتخابات النيابية المبكرة.

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم ان مراكز الاقتراع في الموصل، فتحت أبوابها منذ الصباح الباكر الا ان الشارع الموصلي منقسم ازاء المشاركة في الانتخابات.

وأوضح ان قسماً من المواطنين يمتلثون لتوجيهات المرجعية العليا في العراق والتي أكدت علی ضرورة المشاركة المكثفة في الانتخابات وقسماً اخر يمتنع من المشاركة في الانتخابات بسبب اهمال السلطات في هذه المدينة في تقديم الخدمات للمواطن.

ويبين المعترضون علی المشاركة في الانتخابات بأن صور المرشحين وضعت علی انقاض الدمار والخراب الذي تعرضت له المدينة وان بعض الجثث لاتزال تحت الانقاض.

ويتنافس مرشحوا مدينة الموصل علی مقاعد مخصصة للاقليات اضافة للمقاعد المخصصة للمدينة.

وتعتبر مدينة الموصل ثاني أكبر محافظة عراقية من حيث الثقل السياسي حيث تم تخصيص 34 مقعد لها في البرلمان.

روابط ذات صلة

الحشد يشكل اطواقا حول 4 مدن و100 قرية بديالي لحماية الانتخابات

مستشار الكاظمي يكشف عن موعد اعلان نسبة المشاركة في الانتخابات

هادي العامري يدلي بصوته في الانتخابات العراقية

لماذا تم تغيير قانون الانتخاب العراقي، وما دور المحتل الامريكي فيه؟

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد بالفيديو.. اهالي كركوك يناشدون تصليح بعض اجهزة الاقتراع المعطلة

شاهد: انقسام في الموصل ازاء المشاركة في الانتخابات

التطعيم المزدوج من لقاح كورونا يمنحك حماية بنسبة 94٪ ضد الفيروس

الحشد يشكل اطواقا حول 4 مدن و100 قرية بديالي لحماية الانتخابات

هذا ما تفعله السعودية لتبييض انتهاكاتها المروعة

وزير الخارجية : دعم لبنان واجبنا الأخلاقي