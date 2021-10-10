شاهد: انقسام في الموصل ازاء المشاركة في الانتخابات

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم ان مراكز الاقتراع في الموصل، فتحت أبوابها منذ الصباح الباكر الا ان الشارع الموصلي منقسم ازاء المشاركة في الانتخابات.

وأوضح ان قسماً من المواطنين يمتلثون لتوجيهات المرجعية العليا في العراق والتي أكدت علی ضرورة المشاركة المكثفة في الانتخابات وقسماً اخر يمتنع من المشاركة في الانتخابات بسبب اهمال السلطات في هذه المدينة في تقديم الخدمات للمواطن.

ويبين المعترضون علی المشاركة في الانتخابات بأن صور المرشحين وضعت علی انقاض الدمار والخراب الذي تعرضت له المدينة وان بعض الجثث لاتزال تحت الانقاض.

ويتنافس مرشحوا مدينة الموصل علی مقاعد مخصصة للاقليات اضافة للمقاعد المخصصة للمدينة.

وتعتبر مدينة الموصل ثاني أكبر محافظة عراقية من حيث الثقل السياسي حيث تم تخصيص 34 مقعد لها في البرلمان.