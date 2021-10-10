الداخلية العراقية تعلن نجاح خطة تأمين الانتخابات

العالم - العراق

وذكر مدير علاقات وإعلام وزارة الداخلية اللواء سعد معن، في تصريح للقناة العراقية الرسمية، ان "الخطة الامنية الخاصة بالانتخابات كانت مرنة جداً، كما ان جميع الشوارع مفتوحة ولايوجد حظر للتجوال".

واضاف معن ان "الساعتان الأخيرتان شهدتا زخماً كبيراً في مراكز الاقتراع"، موضحاً ان "اللجنة العليا لتأمين الانتخابات وضعت خطة فاعلة لضمان تأمين وسلالسة العملية الانتخابية".

وقال معن "أستطيع القول أن الخطة الأمنية نجحت قبل نصف ساعة من انتهاء التصويت"، لافتاً الى انه "عتمدنا في الخطة الامنية على الجهد الاستخباري بشكل كبير، كما ان هذه الانتخابات سخر لها كل شيء من كل الجهات وحسب الاختصاصات".

وتابع معن ان "بعض المراقبين الدوليين والصحفيين تفاجئوا بالوضع الامني والاستقرار والاجواء في بغداد".