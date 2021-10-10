موسكو ترد على مزاعم تباطؤ إيران في استئناف مفاوضات فيينا

العالم - ایران

وکتب اولیانوف في تغريدة له على موقع تویتر اليوم الاحد: انه وبغية الدقة في القضية، يجب الا ننسى بان الحكومة الجديدة في ايران قد تشكلت في نهاية اغسطس بمعنى انه مضى اقل من شهرين على تشكيلها.

واضاف: فيما يخص الولايات المتحدة الاميركية فانها كانت قد امضت شهرين من الوقت للاستعداد لمفاوضات فيينا (لاحياء الاتفاق النووي).

وكان المسؤولون الاميركيون قد ادعوا خلال الفترة الاخيرة في مختلف المناسبات بان ايران تقوم باهدار الوقت للعودة الى مفاوضات فيينا.

الا ان وزير الخارجبة الايراني حسين امير عبداللهيان اكد مرة اخرى بان ايران تعتزم العودة لمفاوضات فيينا وقال: اننا نقترب من الوصول الى حصيلة نهائية في الحكومة الجديدة (حول مراجعة جولات المفاوضات السابقة).

واضاف: ان من المهم جدا للحكومة الجديدة التي هي حكومة عملانية وساعية وراء تحقيق النتائج، بان يتم ضمان مصالح وحقوق الشعب الايراني بصورة كاملة في المفاوضات.