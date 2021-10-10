الأحد ١٠ أكتوبر ٢٠٢١
٠٧:٢٥ GMT
فارسی
البث المباشر

رئيس الوزراء اليمني :

صفقات الأسلحة وراء تصويت بعض الدول ضد تمديد مهمة خبراء حقوق الإنسان باليمن

صفقات الأسلحة وراء تصويت بعض الدول ضد تمديد مهمة خبراء حقوق الإنسان باليمن
الأحد ١٠ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٦:١٤ بتوقيت غرينتش

عبر رئيس حكومة الإنقاذ في صنعاء عبد العزيز بن حبتور عن أسفه البالغ لقرار وقف مهام لجنة خبراء الأمم المتحدة المعنية بالتحقيق في جرائم الحرب على اليمن.

العالم- اليمن

وقال بن حبتور في تصريح للمسيرة اليوم الأحد، "نأسف أن دولا مثل روسيا والصين صوتت ضد استمرار مهام التحقيق بجرائم الحرب في اليمن"، معتبراً أن التصويت يشير إلى علو كعب صفقات الأسلحة على دماء وحقوق الإنسان.

وأوضح أن الهدف من عدم تمديد مهمة لجنة خبراء الأمم المتحدة في اليمن هو طمس جرائم تحالف السعودية في اليمن العلنية والتي توصلت إليها لجنة الخبراء.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن الأمم المتحدة لم تكن إلا منفذة لأجندة الدول الكبرى، بدليل أن قراراتها ضد سوريا والعراق نفذت ولم ينفَّذ قرار أمميّ واحد ضد كيان العدو.

روابط ذات صلة

المشاط: مجزرة الصالة الكبرى جريمة ضد الإنسانية لن تسقط بالتقادم

الخارجية اليمنية: الأمم المتحدة تقوض مساعي السلام في البلاد

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

ردا على بينيت: الاحتلال هو جوهر الإرهاب والدولة الفلسطينية ستقوم رغما عنه

تشاهدون هذه الليلة في برنامج بانوراما.. انتخابات العراق..

اللجنة الأمنية العليا العراقية تعلن نجاح الخطة الخاصة بتأمين الانتخابات

إثر إصابته بكورونا.. شاهد.. وفاة الأب الروحي للبرنامج النووي الباكستاني

اكتشاف مادة خطيرة جديدة في السجائر الإلكترونية

احذروا.. مشاكل في النوم تسببها الأجهزة الذكية لأولادكم