صفقات الأسلحة وراء تصويت بعض الدول ضد تمديد مهمة خبراء حقوق الإنسان باليمن

العالم- اليمن

وقال بن حبتور في تصريح للمسيرة اليوم الأحد، "نأسف أن دولا مثل روسيا والصين صوتت ضد استمرار مهام التحقيق بجرائم الحرب في اليمن"، معتبراً أن التصويت يشير إلى علو كعب صفقات الأسلحة على دماء وحقوق الإنسان.

وأوضح أن الهدف من عدم تمديد مهمة لجنة خبراء الأمم المتحدة في اليمن هو طمس جرائم تحالف السعودية في اليمن العلنية والتي توصلت إليها لجنة الخبراء.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن الأمم المتحدة لم تكن إلا منفذة لأجندة الدول الكبرى، بدليل أن قراراتها ضد سوريا والعراق نفذت ولم ينفَّذ قرار أمميّ واحد ضد كيان العدو.