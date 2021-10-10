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شاهد .. باحث عراقي: الشعب يريد التغيير لمعالجة الازمات السياسية والإقتصادية

الأحد ١٠ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٧:٤٤ بتوقيت غرينتش

اعتبر الباحث العراقي صباح العكيلي بأن هناك توقعات لوصول نسبة المشاركة في الإنتخابات العراقية الى 40% والتي تعتبر نسبة مقبولة مضيفاً الى أن الشارع العراقي يريد التغيير.

العالم - خاص العالم

وأكد العكيلي بان الشارع العراقي لا يتطلع الى تغيير عبر الانتفاضة لأن هناك دستور في العراق وهناك تداول سلمي عبر الانتخابات والشعب العراقي اليوم أمام فرصة تاريخية لتغيير الواقع السياسي والعملية السياسية ومعالجة الازمات التي يجب ان تحل من خلال الذهاب الى الإنتخابات.

وشدد العكيلي على أن الإنتخابات يعد من ابرز اساليب التغيير السلمي بمجيئ وجوه جديدة واستبدال الوجوه التي فشلت واخفقت في ادارة العملية السياسية كسلطة تنفيذية او تشريعية او قضائية.

وأوضح العكيلي بان نسبة المشاركة في الانتخابات مهمة جدا وهناك معادلة تقول كلما تكون نسبة المشاركة عالية زادت نسبة ازاحة الوجوه السابقة.

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