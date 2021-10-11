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شاهد.. شاب يقفز من الطابق الـ9 وينجو على طريقة أفلام هوليوود

الإثنين ١١ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٤:١٠ بتوقيت غرينتش

نجا رجل حاول الانتحار بالقفز عن ارتفاع 100 قدم، من الطابق التاسع لمبنى شاهق في نيوجيرسي، بعد سقوطه على متن سيارة من نوع BMW.

العالم - منوعات

وهبط الرجل البالغ من العمر 31 عاما، والذي لم يتم الكشف عن اسمه، على سقف سيارة BMW سوداء، حيث شوهد وجهه مضرجا بالدماء، أثناء قيامه من تحت "الأنقاض".

وبحسب صحيفة "دايلي ميل"، فإنه بينما كان واقفا وشظايا الزجاج وسقف السيارة المكسور المحيط به، رأى الرجل أن ذراعه اليمنى مكسورة وسأل الشهود: "ماذا حدث؟".

وأظهرت لقطات فيديو وصور من المشهد، الرجل الذي قفز من نافذة مفتوحة في الطابق التاسع من المبنى الشاهق في 26 جورنال سكوير، وهو يتلوى من الألم ويمسك ذراعه المكسورة.

هذا وقالت المتحدثة باسم جيرسي سيتي، كيمبرلي والاس سكالسيون، إن لقطات فيديو مصورة تظهر الرجل وهو يتدحرج من الألم على الرصيف قبل نقله إلى المستشفى في سيارة إسعاف، وهو في حالة حرجة.

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