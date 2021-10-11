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طبيب يحدد الطريقة الناجعة للإقلاع عن التدخين

طبيب يحدد الطريقة الناجعة للإقلاع عن التدخين
الإثنين ١١ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٤:٢٢ بتوقيت غرينتش

حدد الطبيب دميتري سيناريف، في حديث لوكالة "برايم" الطريقة الناجعة للإقلاع عن التدخين بشكل تام.

العالم - صحة

وأشار الطبيب، إلى أن المتعة وكذلك ما يسمى "بالمنفعة الثانوية" تلعب دورا مهما في الحفاظ على ممارستنا لهذه العادة الضارة. على سبيل المثال، بالنسبة للموظف الذي يعمل في المكتب، قد تشكل فترة التدخين، فرصة لأخذ استراحة خلال العمل.

في هذه الحالة، ينصح الطبيب باستبدال هذه العادة السيئة بأخرى أفضل منها، مع الحفاظ على المزايا التي تمنحها للمرء.

ونوه سيناريف، بأن الأمر الحاسم في الإقلاع عن التدخين هو التصميم والدافع: يجب على الشخص أن يجيب بصدق مع نفسه، ما إذا كان يريد فعلا الإقلاع عن التدخين.

وخلص سيناريف إلى أن النتيجة ستعتمد حتما على الإجابة التي سيحددها المرء لنفسه.

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