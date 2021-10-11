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سیاسة واشنطن في الخليج الفارسي وعلاقتها بالرياض

الإثنين ١١ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٥:١١ بتوقيت غرينتش

سلطت حلقة "قلم رصاص" الضوء على قراءة لمقالات وتحليلات وردت في صحف ومجلات امريكية ركزت على العلاقات السعودية الامريكية على خلفية السياسات الأمركية في الخليج الفارسي والمنطقة.

العالم - قلم رصاص

بثت قناة الحرة الامريكية برنامجة تحت عنوان "أمريكا والسعودية تحديات أمان تجديد الشراكة الإستراتيجية وشارك فيها محللون وسياسيون ونواب امريكيون ولخص البرنامج الى ان زيارة مستشار الأمن القومي للسعودية تعني أن الإدارة الأميركية لا تتعامل مع محمد بن سلمان كأنه وزير للدفاع فحسب، لأن إدارة بايدن حاولت في البداية إرسال وزير الدفاع للجتماع بكبار المسؤولين السعوديين، وبعدها الغيت الزيارة، والان رحبت بزيارة جيك سوليفان.

الدعم الأمريكي للسعودية هو من مصلحة الولايات المتحدة، وللحفاظ على أمن القوات الامريكية في المنطقة، لا بد من الاستمرار في بيع الاسلاح للسعودية، وايضا يجب أن يكون لدى الحلفاء التجهيزات اللازمة لتتمكن واشنطن من العمل معهم.

وكتب الكاتب أمريكي في الشؤون الخارجية في صحيفة واشنطن بوست الامريكية الواسعة الانتشار ديفيد إغنانتوس مقال تحت عنوان "كيف تساعد عمليات إعادة الإصطفاف الإقليمية على خفض الضغط في الشرق الاوسط.

وشارك في نقاش هذه الحلقة من بيروت الكاتب والباحث السياسي الدكتور میخائيل عوض

تابعوا المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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