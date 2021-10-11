الإثنين ١١ أكتوبر ٢٠٢١
٠٥:٥٥ GMT
فارسی
البث المباشر

واشنطن بوست: بايدن يؤيد 'التطبيع' ضمنا مع الأسد

واشنطن بوست: بايدن يؤيد 'التطبيع' ضمنا مع الأسد
الإثنين ١١ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٥:٠٣ بتوقيت غرينتش

نشرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية تقريرا تحدثت فيه بأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أصبحت تؤيد ضمنيا "التطبيع" مع الرئيس السوري بشار الأسد.

العالم - سوريا

كما أكدت الصحيفة أن إدارة بايدن قررت أنها لن تعارض "تطبيعا" إقليميا سريعا مع الرئيس بشار الأسد.

وأضافت الصحيفة أن الدفع العربي لتطبيع العلاقات مع دمشق ليس جديدا، لكن سرعته المتقدمة تنذر بالخطر للكثيرين من معارضيها.

وأشارت إلى أن بايدن أعطى تأكيدات صريحة بأنه لن يعاقب "المطبعين"مع الرئيس الأسد بموجب "قانون قيصر".

ورأت أن "مؤيدي التطبيع يجادلون بأن 10 سنوات من العزلة والضغط على الأسد لم تسفر عن أي تقدم في التسوية السياسية، بينما العقوبات أدت إلى تفاقم معاناة السوريين".

تجدر الإشارة إلى أن بعض الدول العربية من بينها الأردن والإمارات ومصر رفعت من مستوى العلاقات الدبلوماسية مع سوريا، كان آخرها اتصالا أجراه الملك الأردني مع الرئيس بشار الأسد لبحث العلاقات الثنائية.

روابط ذات صلة

المقداد: حان الوقت لتركيا كي تسحب قواتها من سوريا

المقداد يفتح الباب على مصراعيه أمام الخيارات المتاحة ضد القوات المحتلة للأراضي السورية 

سوريا.. تدمير منازل بقصف مدفعي تركي في الحسكة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بكين تتهم الهند بإعاقة تسوية قضية الحدود

شاهد.. المدينة العراقية الاكثر نسبة المشاركة بالانتخابات؟

الحشد الشعبي يصد هجوما لداعش في ديالى شرقي العراق

العدوان السعودي يرتكب 240 خرقا في الحديدة خلال 24 ساعة

مجلس الشورى اليمني يستنكر إصدار حكم إعدام بحق أسير يمني

واشنطن بوست: بايدن يؤيد 'التطبيع' ضمنا مع الأسد