مواصلة العمل للسيطرة على حريق الزهراني  في جنوب لبنان

العالم_لبنان

و اعلن مدير عام الدفاع المدني العميد ريمون خطارأن خمس عشرة آلية اطفاء مكتملة الطواقم العمل للسيطرة على الحريق لعزل الخزان الذي اندلعت فيه النيران والحؤول دون امتدادها الى الخزانات المجاورة لرقعة الحريق حفاظاً على ​السلامة العامة​.

وفي السياق تمنت المديرية العامة للدفاع المدني من المواطنين الكرام عدم التواجد على مسافة قريبة من موقع الحريق لحين الانتهاء من المهمة.

و ​ بعد إندلاع الحريق الكبير ​الجيش اللبناني​ يعمل على اخلاء محيط منشآت النفط في ​الزهراني ، ولم يفد حتى الان عن سقوط اصابات.

و اغلقت الطريق الرئيسية بين منطقة الزهراني و ساير المناطق بسبب استمرار الحريق في منشأت النفط

وفتح النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان، تحقيقا لمعرفة ملابسات الحريق الذي اندلع في خزان الوقود في الزهراني.