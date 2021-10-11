الإثنين ١١ أكتوبر ٢٠٢١
١٠:٤١ GMT
فارسی
البث المباشر

خطيب زادة يرد على سؤال العالم حول كهرباء لبنان.. فماذا اجاب؟

الإثنين ١١ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٩:٣٦ بتوقيت غرينتش

اكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة، في معرضِ ردِه على سؤالٍ لمراسلِ قناةِ العالم حول جهوزية ايران لتقديمِ المساعدة لحل أزمة الكهرباء في لبنان، انّ طهران يمكنها أن تساعد لبنان في بناء محطات توليد الكهرباء بشرط وجود ارادة من الحكومة اللبنانية والأفرقاء السياسيين.

العالم- خاص بالعالم

وقال خطيب زادة في مؤتمره الصحفي اليوم الاثنين: ان الكهرباء هي احدى المشاكل الرئيسية التي يعاني منها لبنان، معتبراً ان احدى الطرق التي تستخدم في هذا البلد لتزويده بالكهرباء هي من خلال محطات الطاقة الموجودة مؤقتاً في الموانئ وعلى متن السفن.

وشدد خطيب زادة على ان احدى السبل لحل هذه المشكلة، بناء محطات طاقة ارضية داخل لبنان، ويمكن لايران ان تساعد بطاقاتها التقنية في هذا المجال ولكن هذا الاستعداد الايراني يجب ان يكون مصحوباً بارادة من الحكومة والافرقاء

كما شدد خطيب زادة على ان العلاقات الايرانية اللبنانية اقوى من الضغوط الخارجية ولن تجري حسب رغبة الطرف الثالث، معتبراً ان إرادة ايران ولبنان هي توسيع العلاقات والمحادثات وتهدف إلى متابعة المشاريع بغض النظر عن الضغوطات والحظر المفروض علی البلدین.

وفند المتحدث باسم الخارجية الايرانية الانباء التي تناقلتها بعض وسائل الاعلام حول عدم تزويد طائرة امیر عبداللهیان والوفد المرافق له بالوقود في مطار لبنان، قائلا: ان زيارة وزير الخارجية الایراني لسوريا تمت برمجتها مسبقًا.

روابط ذات صلة

طهران: العلاقات الايرانية اللبنانية لن تجري حسب رغبة الطرف الثالث!

خطيب زادة: المفاوضات النووية ستجري في فينا ولن نتفاوض على نص جديد

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مصرع خمسة عسكريين هنود في كشمير

من هو نائب البغدادي الذي اعتقلته المخابرات العراقية؟

بوتين: حركة عدم الانحياز توفر إمكانية جديدة لضمان الأمن العالمي

'اسرائيل' منعت أشتية من الوصول الى جنين

في إطار تطوير الدبلوماسية الدفاعية الإيرانية.. اللواء باقري یزور باکستان غدا

أفلت بشكل مُريب من شِباك أمريكا مرارا.. صيد 'داعشي' ثمين في شِباك العراق..