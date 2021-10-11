خطيب زادة يرد على سؤال العالم حول كهرباء لبنان.. فماذا اجاب؟

العالم- خاص بالعالم

وقال خطيب زادة في مؤتمره الصحفي اليوم الاثنين: ان الكهرباء هي احدى المشاكل الرئيسية التي يعاني منها لبنان، معتبراً ان احدى الطرق التي تستخدم في هذا البلد لتزويده بالكهرباء هي من خلال محطات الطاقة الموجودة مؤقتاً في الموانئ وعلى متن السفن.

وشدد خطيب زادة على ان احدى السبل لحل هذه المشكلة، بناء محطات طاقة ارضية داخل لبنان، ويمكن لايران ان تساعد بطاقاتها التقنية في هذا المجال ولكن هذا الاستعداد الايراني يجب ان يكون مصحوباً بارادة من الحكومة والافرقاء

كما شدد خطيب زادة على ان العلاقات الايرانية اللبنانية اقوى من الضغوط الخارجية ولن تجري حسب رغبة الطرف الثالث، معتبراً ان إرادة ايران ولبنان هي توسيع العلاقات والمحادثات وتهدف إلى متابعة المشاريع بغض النظر عن الضغوطات والحظر المفروض علی البلدین.

وفند المتحدث باسم الخارجية الايرانية الانباء التي تناقلتها بعض وسائل الاعلام حول عدم تزويد طائرة امیر عبداللهیان والوفد المرافق له بالوقود في مطار لبنان، قائلا: ان زيارة وزير الخارجية الایراني لسوريا تمت برمجتها مسبقًا.