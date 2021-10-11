الإثنين ١١ أكتوبر ٢٠٢١
١٢:١٢ GMT
فارسی
البث المباشر

رئيسا برلماني ايران وسويسرا يؤكدان على تطوير التعاون الثنائي

رئيسا برلماني ايران وسويسرا يؤكدان على تطوير التعاون الثنائي
الإثنين ١١ أكتوبر ٢٠٢١ - ١١:٢١ بتوقيت غرينتش

استقبل رئيس مجلس الشورى الإسلامي "محمد باقر قاليباف" اليوم الاثنين نظيره السويسري "أنداراس أيبي" في طهران.

العالم - ايران

وفي مؤتمر صحفي عقب اللقاء، قال قاليباف : ان هناك علاقات عريقة وعميقة بين إيران وسويسرا سياسيا واجتماعيا وثقافيا واقتصاديا ونأمل أن تؤثر هذه الزيارة على تطوير العلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف .

واضاف رئيس السلطة التشريعية : بما أن السفارة السويسرية مسؤولة عن رعاية المصالح الامريكية والكندية والسعودية في ايران، تمت مناقشة هذه العلاقات في اللقاء.

كما بحث الجانبان الاتفاق النووي وقضايا الزراعة والمياه والسياحة، وسيستمر التعاون في هذه المجالات.

كما اتفق الجانبان على استمرار العلاقات بين مجموعتي الصداقة البرلمانية للبلدين.

من جانبه اعرب رئيس مجلس الشورى الوطني السويسري أندراس أيبي عن ارتياحه لزيارة إيران وقال إن لإيران دور مهم في المنطقة ولها تاريخ غني وتمتلك غابات واسعة وموارد طبيعية.

وأضاف رئيس مجلس الشورى الوطني السويسري: إن قضية الأمن الغذائي مهمة ندرك أنها تمثل تحديا، فنظرا لوجود الكثير من المياه في سويسرا والكثير من الأراضي في إيران نحتاج إلى التعاون في هذا الشأن.

روابط ذات صلة

هذا ما جرى خلال اللقاء بين قاليباف والكاظمي في طهران

قاليباف: ايران تؤكد على صون حقوق الشعب الافغاني بكل اطيافه

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بينيت ماض في الاستيطان ولا يردعه شيء

الكويت تهنئ العراق بنجاح انتخاباتها التشريعية

شركة نقل أردنية تعلن بدء تشغيل رحلات يومية من عمان إلى دمشق

الكيان الاسرائيلي يؤكد ارتفاع عدد العمليات ضده في الضفة الغربية

رئيسا برلماني ايران وسويسرا يؤكدان على تطوير التعاون الثنائي

وزارة الصحة: 276 وفاة جديدة بكورونا في ايران