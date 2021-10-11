رئيسا برلماني ايران وسويسرا يؤكدان على تطوير التعاون الثنائي

العالم - ايران

وفي مؤتمر صحفي عقب اللقاء، قال قاليباف : ان هناك علاقات عريقة وعميقة بين إيران وسويسرا سياسيا واجتماعيا وثقافيا واقتصاديا ونأمل أن تؤثر هذه الزيارة على تطوير العلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف .

واضاف رئيس السلطة التشريعية : بما أن السفارة السويسرية مسؤولة عن رعاية المصالح الامريكية والكندية والسعودية في ايران، تمت مناقشة هذه العلاقات في اللقاء.

كما بحث الجانبان الاتفاق النووي وقضايا الزراعة والمياه والسياحة، وسيستمر التعاون في هذه المجالات.

كما اتفق الجانبان على استمرار العلاقات بين مجموعتي الصداقة البرلمانية للبلدين.

من جانبه اعرب رئيس مجلس الشورى الوطني السويسري أندراس أيبي عن ارتياحه لزيارة إيران وقال إن لإيران دور مهم في المنطقة ولها تاريخ غني وتمتلك غابات واسعة وموارد طبيعية.

وأضاف رئيس مجلس الشورى الوطني السويسري: إن قضية الأمن الغذائي مهمة ندرك أنها تمثل تحديا، فنظرا لوجود الكثير من المياه في سويسرا والكثير من الأراضي في إيران نحتاج إلى التعاون في هذا الشأن.