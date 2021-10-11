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مرحلة جديدة تدخلها تونس قد تكون اولى مراحل الانفراج

الإثنين ١١ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٦:٠٦ بتوقيت غرينتش

حكومة نجلاء بودن ترى النور اخيرا في تونس، بتمثيلية جيدة للمراة مقارنة مع الحكومات السابقة بلغت 8 وزيرات وكاتبة دولة من جملة 25 عضوا حكوميا.

العالم - خاص بالعالم

رئيسة الحكومة اعتبرت ان اعادة الثقة في مؤسسات الدولة وتحسين المناخات الاقتصادية والاجتماعية من ابرز ما ستعمل عليه الحكومة فيما سيتم اعادة هيكلة الادارة لاحقا.

تشكيلة حكومية حافظ فيها وزراء الخارجية والمالية والصحة على مناصبهم فيما استعاد وزيرا الداخلية والشباب والرياضة منصبيهما بعد اقالتهما خلال تولي هشام المشيشي رئاسة الحكومة

تشكيلة يقول سياسيون انها ستستمد برامجها من رؤية الرئيس قيس سعيد اساسا.

الرئيس قيس سعيد اعلن انه سيطلق حوارا وطنيا لبحث الاصلاحات السياسية للمرحلة المقبلة.

حوار يبدو ضروريا لتجاوز الازمة الحالية حسب المحللين.

مرحلة جديدة تدخلها تونس قد تكون اولى مراحل الانفراج.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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