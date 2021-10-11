الاحتلال الإسرائيلي يُجّرف المقبرة اليوسفية المُلاصقة للأقصى المبارك

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حتى الاموات لم تسلم من اجراءات الاحتلال ومخططاته الهادفه الى تغير الواقع العربي والاسلامي مقبرة اليوسيفيه التاريخية الاسلامية الملاصقة للمسجد الاقصى المبارك تجريف ونبش للقبور وتدنيس حرمة الاموات والهدف تحويلها الى حدائق تلمودية.



حالة من الغضب الشديد تسيطر على ابناء القدس الذين عبرو عن رفضهم واحتجاجهم لكل اعمال التجريف لقبور المسلمين التي تقوم بها طواقم بلدية الاحتلال ونظموا وقفات احتجاجية واقامة الصلاة على اراضي مقبرة اليوسيفية الاسلامية.



ويعمل طواقم بلدية القدس بدعم رسمي من قبل حكومة الاحتلال والتي توفر كل الامكانيات لتنفيذ مشاريع التهويد تحديدا حول محيط الاقصى المبارك

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