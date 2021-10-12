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كاتبة إيرلندية تقاطع "إسرائيل" وترفض ترجمة روايتها للعبرية

كاتبة إيرلندية تقاطع
الثلاثاء ١٢ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٥:٠١ بتوقيت غرينتش

رفضت الكاتبة الإيرلندية، سالي روني، ترجمة روايتها الجديدة "عالم جميل.. أين أنت؟" إلى اللغة العبرية، وذلك تضامنا مع القضية الفلسطينية، بحسب ما جاء في صحيفة "التايمز" البريطانية.

العالم - الاحتلال

وكانت دار النشر الإسرائيلية، مودان، اتصلت بالكاتبة التي تبلغ من العمر 30 عاما، لتعرض عليها ترجمة الرواية الجديدة، إلا أن روني رفضت العرض.

وتدعم روني المقاطعة الثقافية للاحتلال الإسرائيلي، وفقًا لوكيلها الأدبي تريسي بوهان من وكالة وايلي.

وتحولت روني إلى نجمة على الساحة الأدبية في عمر مبكر، وفازت كتبها بعدة جوائز، وحققت مبيعات كبيرة، وتحولت إلى أعمال تلفزيونية.

ونشرت روني إلى الآن ثلاث روايات: حوارات مع الأصدقاء (2017) ، وأشخاص عاديين (2018) ، وعالم جميل، أين أنت؟ (2021). وتم إنتاج رواية أشخاص عاديين في مسلسل تلفزيوني 2020 بواسطة شركة Hulu وهيئة الإذاعة البريطانية BBC.

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كاتبة إيرلندية تقاطع "إسرائيل" وترفض ترجمة روايتها للعبرية

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