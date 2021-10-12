اليمن حجة على المسلمين في احياء ذكرى الرسول الامين

العالم - نبض السوشيال

الوسومات المذكورة جاءت بمناسبة احتفاء اليمنيين بذكرى المولد النبوي الشريف، حيث نظمت صنعاء وتحديدا حكومة الإنقاذ الوطني يوم الأحد الماضي احتفالا ثقافيا وفنيا احتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف، قال فيه رئيس حكومة الإنقاذ الدكتور عبدالعزيز بن حبتور: لو حافظ المسلمون على خط الرسول محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) لما حصل هذا التراجع للأمة على مستوى العالم.

أضاف بن حبتور: شرف لنا في حكومة الإنقاذ الاحتفال بمولد الرسول الخاتم محمد وشرف لنا كيمنيين تضحياتنا من أجل الإسلام المحمدي.

وتابع بن حبتور: نقاوم لسبع سنوات دولا عظمى أرادت كسر إرادة اليمنيين وسرقة الكرامة وحقوق الشعب اليمني، مشددا على أن التضحيات في الجبهات تؤكد صوابية ثقة رسول الإسلام في اليمنيين لصون وبقاء الإسلام.

كما نظّمت قيادة وزارة الدفاع اليمنية ورئاسة هيئة الأركان العامة في صنعاء، فعالية خطابية بذكرى المولد النبوي الشريف تحت شعار “أشداء على الكفار”، اشار خلالها نائب رئيس هيئة الأركان العامة، اللواء الركن علي حمود الموشكي، إلى أهمية الاحتفاء بذكرى المولد النبوي للتعبير عن مدى الارتباط والإجلال والتعظيم للنبي الكريم (صلى الله عليه وآله وسلم).

وتطرّق الموشكي إلى ما حملته الرسالة المحمّدية من رحمة وخير للبشرية، وقِيم ومبادئ إنسانية جعلت الشعب اليمني يستقبل ذكرى مولده بلهفة وشوق ويحييها بروحية المؤمن المحبّ والصادق، مؤكدا على السير على نهجه القويم، وسيرته العطرة التي يستمد الجميع منها أسمى وأعظم القيم النبيلة والصبر والثبات والصمود في مواجهة الأعداء ومواصلة خوض المعركة المصيرية.

كما حثّ نائب رئيس هيئة الأركان، مدراء الدوائر والقيادات العسكرية على التفاعل، لإحياء وإبراز هذه المناسبة على مستوى الدوائر والوحدات العسكرية، فيما تناول مدير دائرة التوجيه المعنوي العميد يحيى سريع، دلالات إحياء ذكرى المولد النبوي في حياة الأمّة ووجوب الفرحة بها امتثالا لقوله تعالى “قُل بفضْل اللهِ وبرحمتِه فبِذلك فليفرَحوا هوَ خيرٌ ممّا يجْمعُون”.

وقال: “نحن في القوات المسلحة نحيي ذكرى المولد النبوي، بطريقتنا الخاصة في جبهات العزة والكرامة، تصدياً لتحالف العدوان ومرتزقته ودفاعاً عن الأرض والعرض والسيادة”، مضيفا ”نحيي هذه المناسبة المباركة لنستلهم منها كيف كان رسول الله قائداً عسكرياً حكيماً، قاد المعارك، ورسم الخطط، وهزم جيوش الفرس والروم، لنقتديَ بنبينا الكريم في جهاده، وتحرّكه، ونسير على نهجه الجهادي، دفاعاً عن الدّين وعن أمّة الإسلام”.

وأوضح العميد سريع أن “احتفال الشعب اليمني بذكرى المولد النبوي في الساحات يرافقها احتفاء المرابطين بهذه المناسبة، بطريقتهم الخاصة في مختلف ميادين الجهاد وجبهات المواجهة مع الأعداء”.

وتخللت الفعالية، بحضور مساعدي وزير الدفاع للموارد البشرية اللواء الرُّكن علي الكحلاني والتكنولوجيا اللواء الركن أبو بكر الغزالي، وعدد من رؤساء الهيئات ومدراء الدوائر والكليات والقيادات العسكرية والضباط، قصيدة للشاعر صقر اللاحجي، وفقرة إنشادية لفرقة أنصار الله.

كما قدّمت فرقة 21 سبتمبر أوبريتاً فنياً بعنوان “أشرق الكون”، عبّرت الفقرات عن عظمة ذكرى المولد النبوي، وأهمية الإحياء والاحتفاء بها وإعطائها حقها من التعظيم والاهتمام والتبجيل.

الوهابية ومحاولاتهم طمس الاحتفال بالمولد النبوي الشريف

لا يخفى ان هناك جماعة محسوبة على المسلمين تعمدت طمس ذكر رسول الله (صلى الله عليه وآله) كمرحلة اولى لطمس معالم الدين الاسلامي وتشتيت المسلمين.. من هنا تأتي اهمية احياء ذكرى مولد الرسول الاعظم من قبل صنعاء وتحديدا من قبل حكومة الإنقاذ الوطني، في محاولة معاكسة لما ذهب اليه النهج التكفيري الوهابي.

اذا نظرنا في ادلة الوهابية حول احتفال النبي و الائمه عليهم الصلاة والسلام تجد انهم يحرمون الاحتفال ويقولون انه بدعة وعامله كافر ومشرك والنبي (صلى الله عليه واله) لم يفعل الاحتفال في مولده و الصحابة لم يفعلوا والحال ان الوهابية عندهم اسبوع محمد بن عبد الوهاب وعيدهم الوطني لم يقولوا عنه بانه بدعة وانه عيد مبتدع لم يفعله ارسول ولا الصحابة او ما شاكل ذلك.

انظر الى فتاواهم الي العيد الوطني في السعوديه ومرور كذا سنه على حكومة ال سعود ويقرون بان الاحتفال باليوم الوطني جائز شرعاً، وواجب وطني.. وهو يوم تنتشر في المفاسد والاختلاط والسفور والعلاقات اللااخلاقية في الشوارع والحفلات الماجنة.

واما في اليمن فيحتفل اليمنيون منذ مئات السنين في كل عام بمولد الرسول الأعظم وخاتم الأنبياء محمد (صلى الله عليه وآله)، كحدث استثنائي في حياتهم، لما له من تأثير كبير في وجدانهم الروحي والديني من تجديد للقيم الدينية والأخلاقية والثورية التي جاء بها رسول الله.. وتختلف مراسم الاحتفالات الشعبية بالمولد النبوي في البلد من محافظة إلى أخرى، إذ تبدأ من مطلع شهر ربيع الأول إلى نهايته، وذلك بإقامة مجالس تنشد فيها قصائد مدح الرسول، وتقرأ الدروس من سيرته وشمائله، ويقدم فيها الطعام والحلوى.. وبالرغم من تراجع الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف في العقود الأخيرة، مع انتشار الوهابية في البلد، إلا أنه ظل أحد أهم المراسم الدينية التي صنعت إرثا ثقافيا وفنيا وتاريخيا في البلاد..

الخارجية اليمنية نشرت هذا الفيديو قبل ايام قليلة:

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نتابع الآن اهم التغريدات التي وردت في اليمن في سياق الوسومات المذكورة اعلاه.. وسم (#اليمن_حجة_على_المسلمين) ووسم (#المولد_النبوي_الشريف 1443هـ) ووسم (#ربيع_الأنوار)، حيث غرد حساب (المستشار قاسم حدرج) قائلا:

#المولد_النبوي_الشريف رح يطلع منجوس وهابي يقلك شو خصك بالنبي يا رافضي

قال حساب المغرد (نسيب كاسر - Nasib Kassir)

يا اخي الوهابين حاولوا طمس مسجد الرسول الاعظم وكل مساجد اهل البيت طمروها فعلا الوهابية اعداء الانسانية

غرد حساب (الزهراء) ناشرا وسما خاصا بـحساب (شؤون أفغانية) جاء فيه:

العاصمة كابل| استشهاد وإصابة العشرات من المدنيين من بينهم علماء دين في الانفجار الذي حدث في (فندق أورانوس) أثناء إحياء ذكرى مولد النبي محمد (صلى الله عليه وآله) والذي كان يحضره أكثر من 1000 شخص , كما أدان الهجوم (ذبيح الله مجاهد) المتحدث الرسمي لإمارة #أفغانستان الإسلامية "#طالبان".

وغرد حساب الزهراء معلقا على هذا الوسم السالف:

الى متى سيلاحقنا هؤلاء المعتوهين المشوهين دينيا واخلاقيا علماء دين وجمع حاشد للأحتفال ب #المولد_النبوي_الشريف يدخل معتوة داعشي وهابي ليفجر نفسه فيهم ...

غرد حساب الناشط اليمني (#سَيْف_الْقُدْس || رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا) قائلا:

#السيد_حسين_بدرالدين_الحوثي:أنجح وأعظم قائد في التاريخ محمد (صلوات الله عليه وعلى آله) . #ربيع_الأنوار #المولد_النبوي_الشريف #اليمن_حجة_على_المسلمين

غرد حساب (مرور الكرام بديل) ناشرا فيديو بالمنسابة تحت عنوان (من لوازم الولاء لرسول الله محمد صلى الله عليه وآله) نشاهد معا:

فلاش | من لوازم الولاء لرسول الله محمد #اليمن_حجة_على_المسلمين #المولد_النبوي_الشريف 1443هـ

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شارك حساب المغردة اليمنية (الانصارية ناديه السقطي) بابيات شعرية تحذر من السقوط في شباك الفكر الوهابي المبتدع قالت فيها:

فكر بعقلك يافصيح

واحذر باقوالك تطيح

بفكر وهابي قبيــــح

وجه لنفسك ذا السؤال

ايش الضرر يوم نحتفل

بخـــير خاتم للرسل

فكر وشوف اين الخلل

يا كل متعصب تعال

هذا حبيب الله الرسول

بــالله كيف تسخى تقول

عيد النبي ماله قبول

وتقول هـــو بـدعه وضلال

#ناديه_السقطي

#المولد_النبوي_الشريف

غرد حساب الناشطة اليمنية (ميساء -maysa) قائلا:

رئيس مجلس الشورى د. محمد العيدروس: احتفالنا بالمولد النبوي في ظل العدوان والحصار شاهد على اعتزازنا بالإسلام ورسوله العظيم #اليمن #المولد_النبوي_الشريف

قال حساب الناشط اليمني (ابو مخلص المنبهي):

#المولد_النبوي_الشريف هكذا أراد الشعب اليمني الصامد أن تكون صنعاء وبقيت المحافظة الحرة وبعد سبع سنوات من العدوان والقصف والحصار ومحاولة عزلها عن العالم أن تكون بهذا المنظر الذي يليق بها احتفالاً برسول الله (ص) تحية لشعبنا اليمني العظيم لذي لا زال في بدايات مشوازه

نختم حلقة هذا اليوم من (نبض السوشسيال) المتعلقة بوسومات المولد النبوي الشريف والاحتفالات التي اقيمت في يمن الصمود وتحديدا في صنعاء من قبل حكومة الإنقاذ الوطني مع تغريدة لحساب الناشطة اليمنية (أمةالملك الخاشب) التي قالت:

هناك تنافس غير مسبوق بين المحافظات والمديريات في من يظهر بالحلة الأبهى والأجمل في #المولد_النبوي_الشريف والأجمل من هذا التنافس هو عندما تشاهد منازل البسطاء في معظم الحارات تضيء ولو بلمبة أو لمبتين باللون الأخضر وترى الزينة الخضراءبالأقمشة تزدان في أبواب المنازل وكلا بقدر استطاعته