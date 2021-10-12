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سيول تدعو القاهرة إلى دعم مقترح إعلان نهاية الحرب الكورية

سيول تدعو القاهرة إلى دعم مقترح إعلان نهاية الحرب الكورية
الثلاثاء ١٢ أكتوبر ٢٠٢١ - ١٠:٠١ بتوقيت غرينتش

دعا رئيس البرلمان في كوريا الجنوبية بارك بيونغ سوك الذي يقوم بزيارة رسمية لمصر حاليا، مصر إلى دعم اقتراح الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه إن حول إعلان نهاية الحرب الكورية.

العالم - اسيا والباسفيك

وأدلى بارك بذلك أثناء محادثاته مع كل من رئيس مجلس الشيوخ المصري عبدالوهاب عبد الرازق، ورئيس مجلس النواب المصري حنفي جبالي في القاهرة أمس الاثنين.

وقال بارك في الاجتماع مع جبالي إنه يتطلع إلى إرساء سلام من خلال الحوار مع كوريا الشمالية، داعيا مصر، التي أقامت العلاقات الدبلوماسية مع كوريا الشمالية قبل إقامتها مع كوريا الجنوبية وهي "الحليف التقليدي" لكوريا الشمالية في غرب اسيا، إلى "المساعدة في حمل كوريا الشمالية على التحدث بصراحة حول السلام في شبه الجزيرة الكورية".

وأثناء الاجتماع مع عبد الرازق في نفس اليوم، أكد بارك أن "هدفنا هو تحقيق السلام والتبادل والازدهار المشترك من خلال الحوار بين الكوريتين"، مطالبا الجانب المصري بدعم إعلان نهاية الحرب الكورية باعتباره "خطوة مهمة في بناء السلام".

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