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نجاح تجارب المرحلة الثالثة على عقار مضاد لكوفيد-19 من أسترازينيكا

نجاح تجارب المرحلة الثالثة على عقار مضاد لكوفيد-19 من أسترازينيكا
الثلاثاء ١٢ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠١:١٧ بتوقيت غرينتش

أعطى مزيج من الأجسام المضادة لكوفيد-19 في دواء ابتكرته شركة الأدوية أسترازينيكا نتائج إيجابية في المرحلة الثالثة من تجربته، وفق بيان صدر عن الشركة الاثنين.

العالم - منوعات

وأسفرت تجربة عقار “أزد7442” عن “تخفيف مُرضٍ إحصائيًا” للعوارض في “حالات تشهد أشكالا حادة من كوفيد-19” أو الوفاة منه، مقارنة ب”العلاج بالدواء الوهمي عند المرضى الذين لم يدخلوا المستشفى وذات الأعراض الخفيفة”، بحسب بيان أسترازينيكا.

وكان 90% من الـ903 مشاركين في تجربة الدواء من فئات المرضى الذين اعتبروا في عداد المعرضين لتطوير أشكال حادة من الإصابة.

وتلقى المشاركون في الاختبار علاجًا في الأيام الخمسة الأولى بعد ظهور عوارض المرض عليهم. وبيّنت التحاليل الأولية للنتائج أن عقار “أزد7442 خفّف من خطر الإصابة بالأشكال الحادة أو المميتة لكوفيد-19 في 67% من الحالات مقارنة بالعلاج بالدواء الوهمي”، بحسب البيان.

وقال أستاذ طبّ العناية الفائقة في كلية لندن الجامعية هيو مونتغومري، وهو أحد المشرفين على الاختبار، “مع استمرار الإصابات الخطيرة بكوفيد-19 في العالم، هناك حاجة ماسة لعلاجات جديدة مثل أزد7442 تُستخدم لحماية الفئات الأكثر ضعفا”.

وستقدّم أسترازينيكا البيانات إلى السلطات الصحية بعد أن قدّمت طلبًا للحصول على تصريح لاستخدام الدواء في علاج كوفيد-19 لدى إدارة الغذاء والدواء الأميركية.

وكانت المجموعة السويدية البريطانية أعلنت في آذار/مارس عن اتفاق مع الولايات المتحدة لتزويد البلد هذا العام بنحو 700 ألف جرعة من هذا العلاج بالأجسام المضادة بقيمة إجمالية تساوي 726 مليون دولار.

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