الكويت تسمح التحاق النساء بالجيش

العالم - الكويت

وبحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا"؛ سيُسمح للمرأة بالالتحاق كضباط اختصاص وضباط صف وأفراد، على أن يُقتصر في المرحلة الحالية على مجال الخدمات الطبية والخدمات العسكرية المساندة.

وقال وزير الدفاع الكويتي": إن "المرأة الكويتية أثبتت أنها أخت الرجال في جميع المجالات وأصعب الظروف والفترات التي مرت على البلاد، لذا آن الأوان لأن نعطي المواطنات الكويتيات الفرصة لدخول السلك العسكري في الجيش الكويتي جنباً إلى جنب مع الرجل".

وأضاف: إن قراره الصادر اليوم "يأتي انطلاقاً من دور ومسؤولية الجيش الكويتي في حماية البلاد والحفاظ على أمنه واستقراره من أي خطر خارجي، إضافة إلى تقديم الدعم والمساندة للجهات الحكومية، لمواجهة أي مستجدات داخلية وبغية تمكين المواطنات الكويتيات من الالتحاق بشرف الخدمة العسكرية".

وفي سبتمبر الماضي نقلت صحيفة "الأنباء" المحلية عن معاون رئيس الأركان لهيئة القوة البشرية، اللواء ركن خالد الكندري، قوله إن هناك دراسة وصفها بـ"الجادة" لدى الجيش للنظر في التحاق النساء بالمؤسسة العسكرية، متوقعاً إنجازها خلال العام الجاري.

وجاءت تصريحات الكندري، التي نقلتها وسائل محلية أخرى أيضاً، على هامش انطلاق حملة "كن منهم" التي تهدف إلى جذب الكويتيين لـ"التطوع في الخدمة العسكرية والدفاع عن الوطن".

يشار إلى أن وزير الدفاع الكويتي السابق، الشيخ ناصر الصباح، أعلن في عام 2018، تأييده انخراط المرأة في الجيش الكويتي، وذلك بعد ضمّها إلى جهازي وزارة الداخلية وحرس مجلس الأمة.