شاهد...ماهي الطيرمانة وماذا تعني لاهالي صنعاء؟

العالم - اليمن

الطيرمانة ومعناها "ملاذ الطير الآمن" غُرف صغيرة تتوسط أسطح المنازل المرتفعة في اليمن وخاصة العاصمة صنعاء ومدينتها القديمة المسجلة في قائمة اليونسكو للتراث العالمي.

ويغطي الزجاج جدران هذه الغرف لإطلالات بانوراميه علويه ساحره على كل الإتجاهات والطبيعة وجميع الأحياء المحيطة.

وحرص الصنعانيون منذ القدم على ان تزين منازلهم القديمة والحديثة بالطيرنامة حيث يراها البعض ملاذاً للاسترخاء والراحة بعد عناء يوم شاق، وفضاءاً للتأمل، ومكاناً للاستمتاع بمناظر وسحر صنعاء القديمة التي تتحول مع غروب شمس كل نهار إلى ما يشبه لوحة فنية.



وعمدت الفنادق في صنعاء للاستفادة من الطلب على السياحة الداخلية في اليمن الذي مزقه العدوان ببناء غرف بالطيرمانة وأقيمت حوالي 12 غرفة منها على سطح فندق لؤلؤة حدة في صنعاء، وهذه الغرف المبنية بالطوب الأحمر أو الطين مزودة بوسائد للجلوس تغطي لستائر أرضها من الحائط للحائط وطاولات منخفضة للوجبات الخفيفة، وأثناء الليل تتوهج الغرف بأضواء النيون.



وتحوي مدينة صنعاء القديمة حوالي 14 ألف منزل وشكلت بيوتها المرصوصة معلما فنيا وتاريخيا فريدا وهو الأمر الذي دفع المؤرخين لإطلاق وصف "المتحف المفتوح" على المدينة الأثرية القديمة. ورغم القيمة التاريخية التي تمثلها المدينة القديمة إلا أنها لا زالت تتعرض لتهديدات وأخطار اهمها العدوان المفروض على اليمن وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش أدانت الغارات التي يشنها تحالف العدوان السعودي واستهدافه منازل في أحياء سكنية في صنعاء القديمة.