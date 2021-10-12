المحكمة الدولية تقضي بمنح الصومال الجزء الأكبر من منطقة تطالب بها كينيا

العالم - أفريقيا

وأعلنت كبيرة القضاة /جوان دونوغو/ أن المحكمة ارتأت عدم وجود حدود بحرية متفق عليها ووضعت حدودا جديدة أقرب لتلك التي تطالب بها الصومال، رغم أن كينيا احتفظت بجزء من المنطقة البالغة مساحتها مئة ألف كيلومتر مربع.

وجاء قرار المحكمة بعد معركة قضائية خاضتها الصومال مع جارتها كينيا بشأن الحدود البحرية.

ورفعت الصومال القضية منذ عام 2014 في أعلى محكمة في الأمم المتحدة للخلافات بين الدول، وذلك للبت في نزاع حدودي بحري في مساحة تزيد على 100 ألف كيلومتر مربع (ما يقرب من 40 ألف ميل مربع) من قاع البحر يطالب به كلا البلدين.



وسيحدد قرار المحكمة من يمتلك حقوق استغلال النفط والغاز في المياه العميقة، قبالة ساحل شرق إفريقيا.