هاشتاغ.. لبنان غارق في العتمة + فيديو

العالم - لبنان

القضية لا تتعلق بانقطاع الكهرباء.. فالمشكلة لها أبعاد أخرى تتعلق بالوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي والوزمة الصعبة التي يعيشها لبنان.

في المقابل، طغى العرض الإيراني الذي كشف عنه وزير الخارجية حسين أميرعبداللهيان ببناء معملين لإنتاج الكهرباء في لبنان على المشهد.. فيما دعا الأمين العام لحزب الله السيدحسن نصرالله الدولة اللبنانية إلى الرد على العرض الإيراني رسميا.

غضب كبير ودعوات لحل المشكلة على مواقع التواصل.. "ليال منصور" علقت: تطوّر التطوّر في لبنان: كنّا في كهرباء لَنْدَوِّر ماء السخنة؟ صرنا في ماء لَنْغَسِّل التياب؟ صرنا في ماء لنتحمّم؟ هلّأ: في ماء لنغسّل أيدينا؟ ناس بتتطور لقدام، ونحنا منطَوّر الكرامة وعزّة النفس.

الإعلامية "غيتا قيامة" انتقدت منع تركيب أجهزة الطاقة الشمسية بدون ترخيص من السلطات: انو شو هل الحكام.. البلد فالت، أسعار وغش واحتكار.. الفساد والفاسدين قرروا يعرقلوا تركيب الطاقة الشمسية بدل تحفيز الناس لتستعملها ومتوقعين إنقاذ من هيك زمرة؟

حساب "ليبانو" إنتقد هذه الخطوة أيضا: فعلا كتييير مستفزة خبرية منع الطّاقة الشمسيّة.. لما يكون في خدمة مش حابين تقدموها للناس ليش بدكن تمنعوا عنهم البديل؟ ذل إجباري؟ الطّاقة الشمسيّة البديلة صار بدّا ترخيص؟ حطّوا ضريبة عالهواء.

أخيرا مع "أبو جواد" الذي كتب: بتقطع عني التيار الكهربائي بتقطع عني البنزين بتقطع عني المازوت، بس إجا الشعب ليْبَلِّش ينتقل للطاقة البديلة طاقة شمسية قمت سكَّرْتها بوجهه.. ولِكْ شو؟ الشمس صارت ملك الدولة؟

رسوم عديدة تداولها الناشطون أيضا تعبيرا عن موقفهم من انقطاع الكهرباء في لبنان.

في هذا الرسم نرى اللبناني معزول داخل ما يسميه اللبنانيون اللمبة غارق بالديون والبطالة والأزمات والآن انقطاع الكهرباء.

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