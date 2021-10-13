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طهران وبكين تنتجان فيلما مشتركا عن طريق الحرير

طهران وبكين تنتجان فيلما مشتركا عن طريق الحرير
الأربعاء ١٣ أكتوبر ٢٠٢١ - ١٢:٥٠ بتوقيت غرينتش

قررت المخرجة الإيرانية "نرجس أبيار" انتاج فيلم مشترك مع مخرجين صينيين تحت عنوان "تشانغ آن تشانغ آن" حول "طريق الحرير".

ويروي الفيلم قصة فترات الصعود والهبوط في خط سكة حديد الصين - أوروبا السريع "شانجان". ومن المتوقع أن يتم عرض الفيلم عام 2022.

و"تشانغ آن" هو الاسم القديم لمدينة "شي أن" الصينية . هذه المدينة هي بداية طريق الحرير القديم والمدينة الرئيسية في مبادرة "الحزام والطريق".

وفيلم "تشانغ آن تشانغ آن" (Chang An Chang An)، أول فيلم مشترك بين الصين وإيران، وشارك في إخراجها المخرجة الایرانية "نرجس أبيار" والمخرجان الصينيان "جانغ جونغ" و "شيرزاد يعقوب".


وكانت المخرجة ابيار قد حصلت على جائزة العنقاء البلورية من وجهة نظر المشاهدين عن فيلم "الابلق" وجائزة افضل مخرج عن فيلم "لیلة أصبح القمر بدرا".

ومن افلامها السينمائية "الاشياء أقرب إليكم مما ترونها في المرآة ".

وكان السفير الصيني لدى ايران "تشانغ هوا" قد اعلن قبل شهرين انه التقى المخرجة الايرانية نرجس ابيار، وانها ستسافر الى الصين لانتاج فيلم مشترك عن طريق الحرير.

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