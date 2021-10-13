باقري وعمران خان يؤكدان على تعزيز التعاون الدفاعي

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وحضر الاجتماع كبار المسؤولين الحكوميين الباكستانيين، بمن فيهم وزير الدفاع وبعض المسؤولين العسكريين الباكستانيين ، وكذلك السفير الإيراني في باكستان ، سيد محمد علي حسيني، وشدد الطرفان كل على ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات ، بما في ذلك أمن الحدود والتعاون الدفاعي.

وفي إشارة إلى لقائه الشهر الماضي مع الرئيس الايراني إبراهيم رئيسي على هامش قمة شنغهاي في دوشانبي ، شدد عمران خان على التزام الحكومة الباكستانية بتعميق العلاقات مع إيران، لا سيما في المجالات الحدودية والاقتصادية والعسكرية والأمنية.

من جانبه دعا اللواء باقري إلى تعزيز التعاون الوثيق بين الجارتين، مشيرا الى التقدم الكبير الذي حققته طهران واسلام اباد في العلاقات في السنوات الأخيرة ، بما في ذلك أمن الحدود.

و تبادل اللواء باقري ورئيس وزراء باكستان وجهات النظر حول آخر تطورات الأمن الإقليمي والعالم الإسلامي وخاصة الوضع في أفغانستان.

وشدد عمران خان على أن الأزمة في أفغانستان لم يكن لها حل عسكري على الإطلاق ، لافتا الى ضرورة تشكيل حكومة شاملة بمشاركة جميع الفئات الداخلية في البلاد.

وكان رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري قد وصل يوم أمس الثلاثاء إلى إسلام آباد على رأس وفد عسكري - أمني رفيع المستوى.

وتأتي زيارة اللواء باقري إلى باكستان تلبية لدعوة من قائد الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوه وكان في استقباله مسؤولون عسكريون باكستانيون في قاعدة نور خان الجوية في راولبندي مساء اليوم.

وسيجري اللواء باقري خلال الزيارة إجتماعات مع كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين الباكستانيين، وسيزور المراكز العسكرية والبحرية للبلاد في كراتشي، بالإضافة إلى مناقشة سبل تعزيز العلاقات العسكرية والدفاعية والأمنية بين البلدين.