روبوت قادر على السباحة مستوحى من سمكة طفيلية عمرها 400 مليون سنة

العالم - علوم و تكنولوجيا

يقول كاميلو ميلو، الرئيس التنفيذي لشركة “كي إم روبوتا” المختصة بتطوير الروبوتات الحيوية، وباحث ما بعد الدكتوراه في المعهد الفيدرالي السويسري للتكنولوجيا في لوزان، إن الروبوت مصمم لدراسة الحبل الشوكي والجهاز العصبي المحيطي لسمكة تسمى لامبري.

وبحسب كاميلو فإن هذه الحيوانات يمكنها أن تعلمنا الكثير عن أنفسنا، لأن النخاع الشوكي والجهاز العصبي المحيطي مشابه لما يوجد عند الإنسان، ولم يتغير إلى حد كبير على مدى مئات الملايين من السنين الماضية من التطور.

ويقول الفريق إن روبوت أغناثا إكس القادر على السباحة ساعد في المساهمة بالحصول على معلومات جديدة حول كيفية تفاعل الجهاز العصبي المركزي والمحيطي لدى السمكة لتنسيق الحركة.

وبعد إجراء العديد من الجروح والاضطرابات في الحبل الشوكي للروبوت، لاحظ الفريق كيف أن الروبوت لا يزال قادرا على السباحة لأن المستشعرات الموجودة في الخارج التي تحاكي الجهاز العصبي المحيطي لدى السمكة، سمحت للروبوت بالإحساس بالماء والحفاظ على نمط السباحة الموجي بشكل مستمر.