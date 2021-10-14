الخميس ١٤ أكتوبر ٢٠٢١
٠٧:٤٦ GMT
فارسی
البث المباشر

روبوت قادر على السباحة مستوحى من سمكة طفيلية عمرها 400 مليون سنة

روبوت قادر على السباحة مستوحى من سمكة طفيلية عمرها 400 مليون سنة
الخميس ١٤ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٧:٢٩ بتوقيت غرينتش

منذ حوالي 400 مليون سنة، عاشت سمكة طفيلية لا فك لها تدعى أغناثا، تتغذى عبر امتصاص الدم من الحيوانات الأخرى، والآن قام علماء ببناء روبوت مستوحى من هذه السمكة بهدف دراسة الحبل الشوكي والجهاز العصبي المحيطي لسمكة لامبري المشابهين للحبل الشوكي والجهاز العصبي لدى الإنسان.

العالم - علوم و تكنولوجيا

يقول كاميلو ميلو، الرئيس التنفيذي لشركة “كي إم روبوتا” المختصة بتطوير الروبوتات الحيوية، وباحث ما بعد الدكتوراه في المعهد الفيدرالي السويسري للتكنولوجيا في لوزان، إن الروبوت مصمم لدراسة الحبل الشوكي والجهاز العصبي المحيطي لسمكة تسمى لامبري.

وبحسب كاميلو فإن هذه الحيوانات يمكنها أن تعلمنا الكثير عن أنفسنا، لأن النخاع الشوكي والجهاز العصبي المحيطي مشابه لما يوجد عند الإنسان، ولم يتغير إلى حد كبير على مدى مئات الملايين من السنين الماضية من التطور.

ويقول الفريق إن روبوت أغناثا إكس القادر على السباحة ساعد في المساهمة بالحصول على معلومات جديدة حول كيفية تفاعل الجهاز العصبي المركزي والمحيطي لدى السمكة لتنسيق الحركة.

وبعد إجراء العديد من الجروح والاضطرابات في الحبل الشوكي للروبوت، لاحظ الفريق كيف أن الروبوت لا يزال قادرا على السباحة لأن المستشعرات الموجودة في الخارج التي تحاكي الجهاز العصبي المحيطي لدى السمكة، سمحت للروبوت بالإحساس بالماء والحفاظ على نمط السباحة الموجي بشكل مستمر.

روابط ذات صلة

بالفيديو.. العلماء يخترعون "روبوتا" جديدا يصور الموج من داخل الإعصار

شركة أمازون تكشف عن روبوتها المنزلي "أسترو"

روبوت جديد يغيّر لونه كالحرباء!

الصين تصنع أول روبوت لتجميع مكونات المباني

متى يبدأ روبوت النانو بعلاج الإنسان على مستوى الخلايا؟

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

اردوغان يعزل 3 أعضاء بلجنة السياسة النقدية في البنك المركزي

روبوت قادر على السباحة مستوحى من سمكة طفيلية عمرها 400 مليون سنة

شاهد.. قبائل يمنية تنضم الى قوات صنعاء في مأرب وسط تقدم الأخيرة في عدة جبهات

وزير الاقتصاد السوري: حجم الدين الخارجي ليس كبيراً رغم الحرب

سماع أصوات انفجارات يتردد صداها في قرى حاصبيا مصدرها عمق مزارع شبعا

ميانمار.. مقتل عشرات من عناصر الجيش من بينهم قائد عسكري كبير