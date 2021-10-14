رئيسي: اولويتنا في محافظة فارس هي معالجة البطالة ومكافحة الجفاف

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وقال آية الله رئيسي للصحفيين بعد وصوله إلى مطار الشهيد دستغيب الدولي في شيراز: ان الزيارات التفقدية للمحافظات تتم بالتخطيط المسبق لحل المشاكل التي يعاني منها أبناء شعبنا الأعزاء .

واشار رئيس الجمهورية الى مشكلة اهالي محافظة فارس الرئيسية وهي الجفاف وشح المياه، مؤكدا ان الحكومة تسعي لحلها بقدر الامكان.

ووصف رئيسي محافظة فارس بأنها محافظة زاخرة بالطاقات الوفيرة ومركز الزراعة والصناعة في البلاد وقال: ان هذه المحافظة تحتضن العديد من المناجم وهي مركز العديد من الخدمات ويمكن أن تلعب دورا كبيرا في التجارة الوطنية.

كما تطرق الى المشاكل الناجمة عن البطالة في محافظة فارس وقال: يحزننا وجود عدد كبير من الشباب المتعلمين العاطلين عن العمل، مشيرا الى وجود مشاريع للاستفادة من طاقاتهم ومعالجة مشكلة البطالة واتخاذ خطوات نحو ازدهار الإنتاج في المحافظة.