منتخب الأرجنتين يسعى لمواصلة التألق أمام بيرو فى تصفيات كأس العالم

العالم - رياضة

ويحتل منتخب الأرجنتين وصافة ترتيب التصفيات برصيد 22 نقطة، من 10 مباريات، بفارق 6 نقاط عن منتخب البرازيل المتصدر، في حين يتواجد منتخب بيرو في المركز السابع برصيد 11 نقطة.

وكان منتخب الأرجنتين قد حقق الفوز في الجولة الماضية عن ضيفه منتخب أوروجواي بثلاثية دون مقابل، حيث قدم منتخب "التانجو" بقيادة النجم ليونيل ميسي أداء رائعا، في حين خسر منتخب بيرو في نفس الجولة أمام نظيره البوليفي بهدف دون مقابل.

ويسعى منتخب الأرجنتين الذي لم يخسر حتى الآن في التصفيات إلى تحقيق الفوز من أجل الاقتراب من حسم تأهله للمونديال، فيما يسعى منتخب بيرو إلى تعويض الخسارة الماضية، والاقتراب من المربع الذهبي للتصفيات.

وقال ليونيل سكالوني مدرب منتخب الأرجنتين في المؤتمر الصحفي للمباراة عن التشكيلة: "التشكيلة ستكون مثل المباراتين الأخيرتين، ربما سيكون هناك بعض التعديلات، إذا أجرينا أي تعديلات على التشكيلة، فسيكون ذلك بسبب الأسلوب الذي سندخل به المباراة، وليس بسبب الأداء".

وعن النجم ليونيل ميسي، قال :"من الصعب جدا القول إن ميسي لم يكن جيدا مع المنتخب الوطني في مرحلة ما، أعتقد أنه جيد مع الفريق، إنه يشعر بالراحة مع زملائه وهذا يجعله أفضل، بدون الفريق لن ينعكس أدائه بشكل جيد كثيرا".