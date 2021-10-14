شاهد.. كاميرا العالم توثق أجواء شوارع بيروت بعد اطلاق النار على المحتجين

العالم - خاص العالم

ونقل مراسل العالم الزميل حسين عزالدين عن مصادر لبنانية بأن عناصر من الجيش اللبناني تنتشر في مكان اطلاق النار في الطيونة مشيراً الى أن اطلاق النار مستمر في الطيونة منذ اكثر من ساعة ومصدره مسلحون ينتشرون على سطوح الابنية.

وأكد مراسل العالم على سماع صوت انفجار قذيفة صاروخية والمنطقة تحولت الى ما هو اشبه بمنطقة اشتباكات مضيفاً بان إطلاق النار ياتي من منطقة الطيونة التي يسيطر عليها حزب القوات اللبنانية.

وتجمع عدد كبير من النقابيين والمحامين أمام قصر العدل اللبناني تنديداً بعمل القاضي بيطار، وأطلقت جهات مجهولة النار باتجاه التظاهرة والتجمع، وبدأت سيارات الاسعاف تهرع إلى منطقة الطيونة.

واتبع ذلك انتشار أمني كبير من قوى الامن الداخلي والفوج العسكري لقوة المغاوير في محيط قصر العدل، وقامت اسعافات جمعية الرسالة بنقل جريحًا أصيب بالرصاص.

وأرسل الجيش اللبناني تعزيزات مكثفة الى المنطقة ويعمل على اخلاء مستديرة الطيونة من المتظاهرين.