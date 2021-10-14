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وزير خارجية أفغانستان يجري محادثات في تركيا

وزير خارجية أفغانستان يجري محادثات في تركيا
الخميس ١٤ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٣:٣٦ بتوقيت غرينتش

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأفغانية إن وفدا من حركة طالبان يرأسه وزير الخارجية الأفغاني سيجري محادثات في تركيا يوم الخميس مع وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو.

العالم-افغانستان

وأبقت تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، على سفارتها في أفغانستان بعد انسحاب الدول الغربية في أعقاب وصول طالبان للسلطة وحثت هذه الدول على زيادة تواصلها مع طالبان. لكنها قالت في الوقت نفسه إنها لن تتعامل بشكل كامل مع طالبان ما لم تشكل حكومة أكثر شمولا.

وقال عبد القهار بلخي المتحدث باسم وزارة الخارجية الأفغانية على تويتر إن أمير خان متقي القائم بأعمال وزير الخارجية وغيره من الوزراء سيجرون محادثات في أنقرة بشأن المساعدات والهجرة والنقل الجوي والتجارة.

وأكدت مصادر دبلوماسية تركية المحادثات المقررة مع جاويش أوغلو لكنها لم تذكر مزيدا من التفاصيل.

وتأتي الزيارة بعد يوم من تصريح جاويش أوغلو للصحفيين بأنه يعتزم ووزراء من دول أخرى زيارة كابول لإجراء محادثات مع طالبان.

وتعمل تركيا مع قطر للمساعدة في تشغيل مطار كابول وإعادة فتحه أمام حركة السفر الدولية.

وناشد متقي العالم يوم الاثنين إقامة علاقات جيدة مع حكومته لكنه تجنب التعهد بالتزامات قاطعة بشأن بعض القضايا الإنسانية التي تعد مسائل رئيسية تهم المجتمع الدولي.

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