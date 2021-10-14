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ميقاتي: اتّصالاتي الأخيرة مع الجيش تفيد بتحسن الوضع الأمني

ميقاتي: اتّصالاتي الأخيرة مع الجيش تفيد بتحسن الوضع الأمني
الخميس ١٤ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٣:٤٨ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس الحكومة ​نجيب ميقاتي​، أن "الحكومة "ماشية" وموجودة، وتشكّلت حين وصل البلد إلى الحضيض، والحكومة "اسفنجة" لتخفيف أثر الارتطام"، سائلا: "هل ما جرى اليوم هدفه إسقاط حكومتي؟ تذكّروا أن هدف حكومتي تخفيف أثر الارتطام".

العالم ـ لبنان

وتابع رئيس الحكومة في تصريحه: نحن مريض ينزف، وبعد ​تشكيل الحكومة​ دخلنا غرفة الطوارىء، وفي غرفة العمليات تلقينا الرصاص والـ"آر. بي.جي"، مشيرا الى أن "ما حدث اليوم يؤكّد أنّنا نطلق النار على أنفسنا، وغداً ستعود الحياة إلى طبيعتها ولا بدّ من التركيز على الوعي السياسي، واتّصالاتي الأخيرة مع الجيش تُفيد بتحسن الوضع الأمني في الشارع".

وأشار: "نحن سلطة تنفيذية ولا نستطيع التدخل في القضاء"، مؤكدا: "ملتزمون بإجراء الانتخابات وفق المواعيد الدستورية رغم أن ما حصل اليوم غير مشجع".

وأضاف: "أعتذر من اللبنانيين عمّا حصل اليوم، وتأكّدوا أن ابتسامتي اصطناعيةّ لأن همّي إنقاذ البلد وأنا خجول اليوم من الوضع المأسوي الذي وصلنا إليه".

وفي وقت سابق من اليوم، سقط 6 ضحایا وأصيب اكثر من 60 بجروح جراء إطلاق النار على مواطنين في منطقة الطيونة ببيروت. وقد أكدت المعلومات ان اطلاق الرصاص استهدف متظاهرين متجهين الى قصر العدل ثم سكان واهالي المنطقة.

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