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خوف الصهاينة من الإنفلات الأمني

الخميس ١٤ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٥:٥٥ بتوقيت غرينتش

تناولت هذه الحلقة من برنامج غياهب الكيان على شاشة قناة العالم الإخبارية اهم مواضيع التي تداولتها الإعلام العبري خلال الأيام الأخيرة منها حالة الفلتان الأمني والفوضى في معظم مناطق كيان الإحتلال والإعتداءات التي يتعرض لها الفلسطينيون من المستوطنين ومعاناة جنود الإحتلال في قواعدهم العسكرية.

العالم - غياهب الكيان

ضيف الحلقة:

نبيه عواضة - متابع للشأن الإسرائيلي

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